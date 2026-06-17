Éducation nationale : lancement du CFEE 2026 dans 2 081 centres d’examen

XALIMANEWS: À travers tout le territoire national ainsi qu’en Gambie, plus de 306 000 élèves de CM2 sont attendus pour composer les épreuves du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) ce mercredi et jeudi. Parmi eux, la part des filles est majoritaire, représentant environ 57 % des inscrits.

Selon les chiffres communiqués par la Direction des Examens et Concours, 306 485 candidats prennent part à cette session, répartis dans 2 081 centres d’examen. Ces données ont été rendues publiques lors d’un point de presse consacré aux préparatifs de l’organisation.

Les autorités éducatives affirment que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin d’assurer le bon déroulement de l’examen. L’organisation est désormais totalement prête, avec une volonté affichée d’améliorer la rapidité et la fiabilité du processus.

Parmi les nouveautés introduites cette année, figure la mise en place du dispositif appelé “CFEE dans le centre”. Ce système permet désormais de réaliser toutes les opérations directement sur le lieu d’examen, depuis le déroulement des épreuves jusqu’à la publication des résultats.

Concrètement, les copies seront corrigées sur place, les notes saisies immédiatement, et les délibérations effectuées sans transfert vers d’autres structures. Cette réforme vise à réduire considérablement les délais, avec un objectif fixé à moins de dix jours pour l’ensemble du processus.

Une autre évolution importante concerne l’intégration du numérique dans la gestion de l’examen. La plateforme ANADOLE est désormais utilisée pour l’enregistrement des candidats, le suivi des données en temps réel, la vérification par QR code et la diffusion rapide des résultats, notamment par SMS.

Sur le plan organisationnel, les moyens humains mobilisés sont conséquents. Plus de 2 000 chefs de centre et leurs adjoints, plus de 24 500 surveillants ainsi qu’environ 10 400 secrétaires sont engagés pour encadrer cette session à travers le pays.

Les autorités ont également souligné le rôle des forces de défense et de sécurité, chargées d’assurer la protection des épreuves en collaboration avec les administrations locales, afin de garantir la transparence et l’intégrité du processus.

Des dispositions particulières ont été prises pour les candidats en situation de handicap. Des sujets adaptés, notamment en braille pour les élèves malvoyants ou non-voyants, sont prévus afin de favoriser l’inclusion de tous les candidats.

Enfin, il a été rappelé que tous les élèves sont autorisés à composer, même ceux ne disposant pas encore de documents d’état civil, les régularisations étant en cours. Les autorités insistent également sur l’interdiction stricte des téléphones et autres appareils connectés dans les centres d’examen.

Les parents sont invités à accompagner les enfants dans cette période importante, afin de les soutenir moralement jusqu’à la fin des épreuves.