Coupe du monde 2026 : Ibrahima Mbaye devient le plus jeune buteur africain de l’histoire

XALIMANEWS: L’attaquant sénégalais Ibrahima Mbaye a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du football africain. À seulement 18 ans et 142 jours, le joueur du PSG est devenu le plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde.

Le jeune prodige a réalisé cet exploit mardi lors du match opposant le Sénégal à la France dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Alors que les Lions étaient menés, Mbaye a redonné espoir aux supporters sénégalais grâce à une superbe frappe qui a trompé le gardien français.

Même si le Sénégal s’est finalement incliné sur le score de 3 buts à 1, la prestation du jeune attaquant a marqué les esprits. Son but historique confirme l’immense potentiel de celui qui est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football sénégalais.

Sur les réseaux sociaux, les supporters sénégalais n’ont pas caché leur admiration. Beaucoup réclament déjà une place de titulaire pour le jeune attaquant lors des prochaines rencontres des Lions, estimant qu’il a démontré qu’il pouvait apporter un nouveau souffle à l’attaque sénégalaise.

À 18 ans seulement, Ibrahima Mbaye vient de franchir un cap important dans sa jeune carrière. Une performance qui laisse présager un avenir brillant pour celui qui porte désormais les espoirs de tout un peuple.