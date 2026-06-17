Messi éternel : la Pulga signe un triplé et porte l’Argentine face à l’Algérie

XALIMANEWS: Beaucoup pensaient que l’âge avait fini par rattraper Lionel Messi. Mais la légende argentine a une nouvelle fois prouvé qu’il fallait encore compter sur lui.

Lors du match d’ouverture de l’Argentine à la Coupe du monde 2026 face à l’Algérie, la Pulga a livré une prestation exceptionnelle en inscrivant les trois buts de son équipe. Grâce à ce triplé, l’Albiceleste s’est imposée 3 buts à 0 et lance parfaitement sa campagne mondiale.

Face à une équipe algérienne pourtant déterminée, Messi a démontré toute l’étendue de son talent, de son intelligence de jeu et de son efficacité devant le but. À 39 ans, le capitaine argentin continue d’écrire sa légende et rappelle qu’il reste l’un des meilleurs joueurs de la planète.

Alors que certains observateurs annonçaient son déclin, le champion du monde a répondu sur le terrain de la plus belle des manières. Son triplé permet à l’Argentine de prendre les commandes de son groupe et envoie un message fort à ses futurs adversaires.

Avec un Lionel Messi à ce niveau, l’Argentine peut nourrir de grandes ambitions dans cette Coupe du monde 2026.