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Dette cachée, dette non retracée, dette hors circuit budgétaire: la saga des ventriloques (Par Amadou Ba Pastef)

Lesenegalaislibre
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L’essaim de blanchisseurs de l’ancien régime est de retour avec plus de dard et de fard. À lire beaucoup de Unes de ce matin, Sonko et l’ancien président de la Cour des comptes ont « BLANCHI » Macky sur la dette cachée, et il va ainsi devenir SG de l’Onu.

Il n’y a pas de dette cachée, et pourtant chaque semestre, on frôle le défaut de paiement, les agences de notation nous placent dans la catégorie des pays à risque et on cherche désespérément un nouveau programme avec le FMI.

Voilà ce que dit Rapport de la Cour des comptes pour les amnésiques:

2.7. UNE IMPORTANTE DETTE BANCAIRE CONTRACTÉE HORS CIRCUIT BUDGÉTAIRE

DEPECHES

Le Conseil constitutionnel : de l’audace à l’esquive (Par Ibrahima Hamidou Déme)
Sonko ferait-il sa mue (Par Si Di)
Aser : une opération chirurgicale de détournement au laser (Par Madère Fall)
On devient député dès l’annonce des résultats par le Conseil constitutionnel et l’on peut suspendre (se démettre temporairement de) son mandat pour exercer les fonctions de ministre(Par Adama Ndao)

Les engagements de l’Etat auprès du secteur bancaire découlent de conventions de financement
signées par les différents ministres chargés des finances qui se sont succédé.
Ces engagements sont contractés EN DEHORS DE L’AUTORISATION PARLEMENTAIRE ET NE SONT RETRACÉS NI DANS LES LOIS DE FINANCES DE LA PÉRIODE (LFI, LFR, LR) NI DANS LES ÉCRITURES DE LA DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE, service ordonnateur de la dette publique.

2.7.1. Une DETTE BANCAIRE NON RETRACÉE dans les comptes de l’Etat

2.8. Des DÉFICITS BUDGÉTAIRES SUPÉRIEURS à ceux affichés dans les documents de reddition

2.9. Un ENCOURS DE LA DETTE SUPÉRIEUR au montant figurant dans les documents de reddition

Et voilà la conclusion du Rapport de la Cour des comptes

En définitive, les travaux de la Cour sur la situation globale des finances publiques, en particulier l’exécution du Budget général et des Comptes spéciaux du Trésor ainsi que l’endettement et la trésorerie, présentée dans le rapport du Gouvernement, ont abouti aux principales constatations suivantes :

  • tirages sur ressources extérieures SUPÉRIEURS à ceux affichés dans le rapport du gouvernement ;
  • encours de la dette SUPÉRIEUR à celui figurant au rapport du Gouvernement ;
  • disponibilités du Trésor supérieures à celles indiquées dans le rapport du Gouvernement ;
  • montant de la dette garantie SUPÉRIEUR à celui présenté dans le rapport du Gouvernement ;
  • déficits budgétaires SUPÉRIEURS aux niveaux affichés dans le rapport du Gouvernement ;
  • service de la dette bancaire hors cadrage non retracé dans le rapport du Gouvernement ;
  • encours de la dette bancaire hors cadrage SUPÉRIEUR au montant affiché dans le
    rapport du Gouvernement.

Ceux-là même qui contestent la dette cachée, sont les mêmes qui prophétisent notre défaut de paiement et l’inéluctable RESTRUCTURATION de la dette.

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