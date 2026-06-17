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La RDC tient tête au Portugal (1-1)

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XALIMANEWS: Le Portugal et la République Démocratique du Congo se sont quittés sur un match nul (1-1), lors de leur rencontre de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

La sélection congolaise a réalisé une performance solide face à une équipe portugaise pourtant annoncée favorite. Bien organisés et combatifs, les Léopards ont réussi à contenir les offensives portugaises tout en se créant quelques opportunités intéressantes.

De son côté, le Portugal a dominé par moments mais a manqué d’efficacité dans le dernier geste. Malgré une bonne maîtrise du ballon, les Lusitaniens n’ont pas réussi à prendre l’avantage au score.

Au terme d’une rencontre équilibrée, chaque équipe repart avec un point. Un résultat qui laisse le groupe ouvert pour la suite de la compétition.

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