Attaques contre Clotilde Coly : le débat sur le sexisme relancé

XALIMANEWS: Dans sa parution de ce vendredi, le quotidien L’As s’élève contre les attaques à caractère sexiste et misogynes visant la nouvelle ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Djireye Clotilde Coly.

Le journal souligne que la ministre, récemment nommée à la tête du département des Sports, est la cible depuis mardi dernier de nombreux commentaires dénigrants sur les réseaux sociaux, à la suite de la défaite du Sénégal face à la France en Coupe du monde. Selon L’As, ces critiques portent davantage sur son apparence physique que sur son action ou ses compétences.

Le quotidien s’étonne également de voir des femmes prendre part à cette campagne de dénigrement. Pour le journal, ces attaques traduisent une forme de sexisme qui réduit les femmes à leur apparence, au détriment de leur parcours et de leurs qualifications.

« Rangez vos CV ! Au Sénégal, nul besoin pour une femme de s’instruire et d’acquérir des compétences. Il suffit juste de cultiver une belle apparence », ironise L’As, dénonçant une vision réductrice de la place des femmes dans l’espace public.

Le journal estime que la ministre est victime d’un véritable « délit de faciès », certaines critiques se focalisant sur son apparence et sa coiffure, jugées à tort éloignées des standards supposés de l’identité africaine. Une situation que L’As considère comme révélatrice des préjugés persistants auxquels sont confrontées de nombreuses femmes exerçant des responsabilités publiques.

Face à cette polémique, le quotidien appelle à mettre fin aux dérives sexistes et à privilégier l’évaluation des responsables publics sur la base de leurs compétences, de leurs résultats et de leur engagement au service de la nation.