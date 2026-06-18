Attaques contre la ministre des Sports : Mimi Touré dénonce la misogynie

XALIMANEWS: L’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Touré, a exprimé son soutien total à la nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, confrontée ces derniers jours à des critiques qu’elle qualifie de « misogynes et moyenâgeuses ».

Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, Aminata Touré a tenu à encourager la nouvelle membre du gouvernement, saluant sa dignité et sa sérénité face aux attaques. Elle a notamment souligné que la meilleure réponse à apporter à ses détracteurs résidait dans la détermination et le travail.

« Belle africaine vous êtes, belle africaine restez-le », a-t-elle déclaré, avant d’affirmer percevoir déjà chez la ministre une force de caractère et une grande maîtrise de soi dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

À travers ce message, l’ancienne cheffe du gouvernement a également lancé un plaidoyer en faveur du respect des femmes dans l’espace public et politique, dénonçant les discours discriminatoires visant les femmes investies de responsabilités.

Concluant son intervention par un vibrant « Vive les femmes ! », Aminata Touré a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion du leadership féminin et de la lutte contre toutes les formes de misogynie.