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Attaques contre la ministre des Sports : Mimi Touré dénonce la misogynie

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XALIMANEWS: L’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Touré, a exprimé son soutien total à la nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, confrontée ces derniers jours à des critiques qu’elle qualifie de « misogynes et moyenâgeuses ».

Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, Aminata Touré a tenu à encourager la nouvelle membre du gouvernement, saluant sa dignité et sa sérénité face aux attaques. Elle a notamment souligné que la meilleure réponse à apporter à ses détracteurs résidait dans la détermination et le travail.

« Belle africaine vous êtes, belle africaine restez-le », a-t-elle déclaré, avant d’affirmer percevoir déjà chez la ministre une force de caractère et une grande maîtrise de soi dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

À travers ce message, l’ancienne cheffe du gouvernement a également lancé un plaidoyer en faveur du respect des femmes dans l’espace public et politique, dénonçant les discours discriminatoires visant les femmes investies de responsabilités.

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Concluant son intervention par un vibrant « Vive les femmes ! », Aminata Touré a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion du leadership féminin et de la lutte contre toutes les formes de misogynie.

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