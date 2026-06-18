Mondial 2026 : Elye Wahi privé d’entrée au Canada, la Côte d’Ivoire devra faire sans lui face à l’Allemagne

XALIMANEWS: La sélection ivoirienne devra composer sans l’un de ses attaquants pour son deuxième match de la Coupe du monde 2026. Dans un communiqué publié ce jeudi, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé qu’Elye Wahi n’a pas obtenu les autorisations nécessaires pour entrer sur le territoire canadien.

Selon l’instance dirigeante du football ivoirien, le joueur restera aux États-Unis en attendant le retour de ses coéquipiers. Cette situation l’empêchera de prendre part à la rencontre très attendue entre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne, prévue samedi à Toronto dans le cadre de la deuxième journée du groupe E.

Cette absence intervient dans un contexte particulier. Le média sportif The Athletic a révélé que l’attaquant évoluant à l’Eintracht Francfort, prêté à l’OGC Nice, aurait été placé en garde à vue le 29 mai dans le cadre d’une enquête portant sur une affaire présumée de corruption sportive et d’escroquerie en bande organisée. Il est soupçonné d’avoir volontairement reçu un carton jaune lors d’un match de Ligue 1.

La FIF a toutefois précisé n’avoir reçu à ce jour aucune notification officielle concernant une procédure judiciaire ou administrative visant son joueur. Elle a également réaffirmé son soutien à l’international ivoirien, qu’elle considère toujours comme un élément important de la sélection nationale.

Elye Wahi devient ainsi le deuxième joueur du Mondial 2026 à se voir refuser l’entrée au Canada. Quelques jours plus tôt, le milieu ghanéen Thomas Partey avait déjà été empêché de rejoindre son équipe en raison de poursuites judiciaires en cours au Royaume-Uni.

Victorieuse de l’Équateur lors de son premier match, la Côte d’Ivoire tentera désormais de confirmer son bon début de tournoi face à une Allemagne ambitieuse, sans l’un de ses atouts offensifs.