Football

Diatta et Diouf: Les héros invisibles de France- Sénégal

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

Dans toute défaite, il y a des joueurs qu’on accable. Il y en a qu’on oublie. Et il y en a qu’on devrait célébrer.

Au lendemain de cette défaite amère contre la France , deux Lions méritent cette célébration. Deux guerriers.
Krépin Diatta à droite. El Hadj Malick Diouf à gauche.

Quelle était leur mission respective?
Tout simplement neutraliser la ligne offensive française. La plus redoutable de ce Mondial. Rien que ça vous me direz.

À droite : Ousmane Dembélé — Ballon d’Or 2025. Puis Désiré Doué — 20 ans, explosif, imprévisible.

DEPECHES

Mondial 2026 : deux victoires, quatre nuls, quatre défaites, le bilan mitigé de l’Afrique
La RDC tient tête au Portugal (1-1)
Mondial 2026 : Abdou Wahab Ben Geloune appelle le Sénégal à miser sur ses jeunes Lions
Messi éternel : la Pulga signe un triplé et porte l’Argentine face à l’Algérie

À gauche : Olise — l’homme du match en deuxième mi-temps. Puis Théo Hernández — latéral offensif de classe mondiale.

Deux couloirs. Quatre joueurs de classe mondiale. Deux Lions sénégalais pour les arrêter.

Krépin Diatta a terminé la première mi-temps avec une note Sofascore de 7.1 meilleure note individuelle de toute la défense sénégalaise. Son travail défensif actif et sa propreté dans la transmission lui ont valu cette distinction.

Le Sénégal a affiché un taux de duels gagnés de 75% en première mi-temps — supérieur aux 70% de la France.
Interceptions : 4 à 2 en faveur du Sénégal. Récupérations de balle : 30 à 28. Diatta était au cœur de ces chiffres.

Dembélé — le meilleur dribbleur d’Europe — rendu invisible pendant 45 minutes. La France n’a réussi aucun de ses 6 centres venus des côtés en première mi-temps. Zéro sur six. C’est la mesure exacte de la discipline défensive des deux latéraux sénégalais.

Et puis il y a Diouf. El Hadj Malick précisément. Jawrigne pour les intimes. 21 ans. 44 tacles et 33 interceptions cette saison à West Ham — l’un des latéraux les plus complets de ce tournoi, capable de défendre et d’attaquer avec la même intensité.

Hier soir contre Olise et Théo Hernández — il ne s’est pas contenté de bien défendre. Il a non seulement jamais été pris en défaut, il est le créateur de la plus grande occasion du match en xG côté sénégalais. Pas Mané. Pas Jackson. Pas Sarr. Lui, El Hadj Malick Diouf.

En deuxième mi-temps, quand le milieu sénégalais s’est effondré physiquement, ils se sont retrouvés seuls — deux contre un sur chaque couloir, sans soutien. Ils ont tenu aussi longtemps que possible. Ce n’était plus un problème de talent. C’était un problème structurel.

Le Sénégal a perdu le match certes.
Ces deux-là n’ont pas perdu leur duel.

Dans la déroute collective de la deuxième mi-temps, deux Lions ont gardé la tête haute et les couloirs fermés aussi longtemps que leurs partenaires du milieu leur ont permis de le faire.

Krépin Diatta. El Hadj Malick Diouf.

Deux Lions qui allient grinta et discipline tactique .

Paul Biagui

Share This Article
Previous Article Mondial 2026 : deux victoires, quatre nuls, quatre défaites, le bilan mitigé de l’Afrique
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneFootball

Cruelle fin de match : le Sénégal tombe contre la France (3-1)

Football

France – Sénégal : Ibrahima Mbaye relance les Lions !

Football

France – Sénégal : Barcola fait le break, les Bleus se rapprochent de la victoire

Football

France – Sénégal : Mbappé débloque la situation et donne l’avantage aux Bleus

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Diatta et Diouf: Les héros invisibles de France- Sénégal

Football

Mondial 2026 : deux victoires, quatre nuls, quatre défaites, le bilan mitigé de l’Afrique

Football

La RDC tient tête au Portugal (1-1)

Football

Mondial 2026 : Abdou Wahab Ben Geloune appelle le Sénégal à miser sur ses jeunes Lions

Les lions

Après la défaite, Koulibaly demande le soutien total du public sénégalais