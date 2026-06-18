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Mondial 2026 : deux victoires, quatre nuls, quatre défaites, le bilan mitigé de l’Afrique

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XALIMANEWS: Les dix représentants africains engagés à la Coupe du monde 2026 ont désormais disputé leur premier match. Le bilan du continent s’établit à deux victoires, quatre matchs nuls et quatre défaites, illustrant à la fois la capacité des sélections africaines à rivaliser avec les meilleures nations du monde et les difficultés rencontrées par certaines d’entre elles.

Le Ghana et la Côte d’Ivoire sont les deux seules équipes africaines à avoir décroché les trois points. Les Black Stars ont dominé le Panama (1-0), tandis que les Éléphants ont pris le dessus sur l’Équateur sur le même score.

Parmi les belles performances africaines figurent également les matchs nuls obtenus par le Maroc face au Brésil (1-1), le Cap-Vert contre l’Espagne (0-0), l’Égypte face à la Belgique (1-1) et la RD Congo contre le Portugal (1-1).

En revanche, l’Afrique du Sud a été battue par le Mexique (0-2), la Tunisie a subi la loi de la Suède (1-5), l’Algérie s’est inclinée devant l’Argentine (0-3), tandis que le Sénégal, champion d’Afrique en titre, a raté son entrée en compétition en s’inclinant face à la France (1-3).

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Malgré ces revers, le football africain a montré qu’il pouvait tenir tête à plusieurs cadors mondiaux. Les performances du Maroc, du Cap-Vert, de l’Égypte et de la RDC témoignent d’une compétitivité croissante du continent sur la scène internationale

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