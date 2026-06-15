Sonko ferait-il sa mue (Par Si Di)

SONKO FERAIT-IL SA MUE ?

L’entretien accordé par Ousmane Sonko à France 24 et RFI amorce-t- il une métamorphose ? L’ancien Premier ministre n’a pas seulement défendu son bilan ou commenté sa rupture avec le président Bassirou Diomaye Faye. Il a surtout dessiné les contours d’un nouveau personnage politique. Un homme qui entend désormais exercer le pouvoir autrement, depuis le perchoir de l’Assemblée nationale, en transformant une destitution en nouvelle rampe de lancement.

Le paradoxe est saisissant. Limogé de la Primature, Sonko refuse la posture du vaincu. Loin des lamentations habituelles des dirigeants évincés, il recompose le récit. Il ne parle ni de disgrâce ni de sanction. Il raconte une transition institutionnelle. Une manière élégante de faire d’une perte de pouvoir une conquête d’influence.

Le discours est soigneusement calibré. L’ancien opposant révolutionnaire s’habille des habits du gardien des institutions. « Pas de chèque en blanc au président ni au gouvernement », dit-il. La formule est forte. Elle résume à elle seule la nouvelle doctrine qu’il cherche à imposer : ni affrontement permanent, ni allégeance automatique.

Cette position intermédiaire est politiquement habile. Elle lui permet de se présenter comme le protecteur de l’équilibre des pouvoirs. Dans une démocratie sénégalaise longtemps accusée de présidentialisme excessif, Sonko veut faire de l’Assemblée nationale un contrepoids réel. Une ambition qui dépasse sa propre personne.

Mais derrière le discours institutionnel subsiste une évidence : le duel avec Bassirou Diomaye Faye structure désormais toute la vie politique sénégalaise. Sonko s’efforce de désamorcer le vocabulaire de la rupture. Il récuse le mot « querelle ». Il refuse aussi celui de « trahison », qu’il renvoie au registre moral et affectif. Pourtant, en affirmant que des engagements fondamentaux ont été « complètement dévoyés », il prononce une accusation autrement plus sévère. Car en politique, la trahison des promesses est souvent plus grave que la trahison des personnes.

La subtilité du propos mérite d’être soulignée. Sonko ne rompt pas avec l’homme. Il rompt avec une trajectoire. Il ne condamne pas une personne. Il dénonce une orientation. Cette distinction est essentielle. Elle lui évite l’image du rival animé par le ressentiment personnel. Elle lui permet de revêtir le costume du gardien du projet originel de Pastef.

C’est là que se joue toute la bataille narrative des années à venir. Qui incarne aujourd’hui le véritable Pastef ? Le président qui gouverne ou le fondateur qui surveille ? Le face-à-face est inédit. Rarement dans l’histoire politique sénégalaise deux hommes issus du même combat se seront retrouvés dans une configuration aussi singulière : l’un à la tête de l’État, l’autre à la tête du Parlement. Cette architecture institutionnelle pourrait devenir une richesse démocratique ou un laboratoire permanent de tensions.

L’autre enseignement majeur de cet entretien réside dans la manière dont Sonko prépare l’avenir sans jamais le nommer. Interrogé sur 2029, il cultive l’ambiguïté. Il refuse de se déclarer candidat tout en laissant prospérer cette hypothèse. C’est la vieille règle des conquérants prudents : ne jamais annoncer trop tôt une bataille dont on souhaite devenir le candidat naturel. Son silence est plus éloquent qu’une déclaration de candidature. Chaque phrase semble dire : le temps travaille pour moi.

L’ancien Premier ministre sait qu’il dispose désormais d’un avantage stratégique considérable. Il n’est plus soumis aux contraintes quotidiennes de la gestion gouvernementale tout en restant au cœur du pouvoir. Une position rare qui lui offre à la fois la liberté de parole et la légitimité institutionnelle. On retrouve ici un vieux principe politique : gouverner use, arbitrer préserve.

Sur la dette, Sonko apparaît plus nuancé que par le passé. L’époque des certitudes idéologiques semble céder la place à celle des compromis pragmatiques. Il ne ferme aucune porte mais fixe une ligne rouge : aucun sacrifice des ambitions structurelles du pays au profit de solutions de court terme. L’équation est complexe. Comment restaurer les finances publiques sans renoncer à la promesse de souveraineté qui a porté Pastef au pouvoir. Cette tension traverse tout son raisonnement. La souveraineté n’est plus un slogan. Elle devient une épreuve de vérité. Sa position sur la dette dite « odieuse » est révélatrice. Il rappelle son existence juridique tout en regrettant l’absence de courage politique pour ouvrir ce chantier. Là encore, le message est transparent : certaines occasions ont été manquées.

Sur les questions sociétales, notamment l’homosexualité, Sonko adopte une ligne de fermeté assumée. Il oppose la souveraineté culturelle aux critiques occidentales et revendique le droit du Sénégal à définir ses propres normes. Cette argumentation s’inscrit dans un discours plus large qui dépasse le seul cadre juridique. Elle participe d’une volonté constante de rééquilibrer la relation entre l’Afrique et l’Occident. Une manière de dire que le temps des injonctions unilatérales doit appartenir au passé.

Enfin, sa réflexion sur le Sahel et la Cédéao révèle une cohérence idéologique profonde. Sonko reste fidèle à son panafricanisme. Il refuse la logique des blocs antagonistes et plaide pour une Afrique de l’Ouest unie, capable de prendre en charge sa propre sécurité. « Notre option n’est pas de remplacer un drapeau par un autre », dit-il. Voilà sans doute la phrase la plus importante de tout cet entretien. Elle résume une vision géopolitique entière. Car, au fond, Ousmane Sonko semble vouloir imposer une nouvelle grammaire du pouvoir. Une grammaire qui conjugue souveraineté, institutions et prudence stratégique.

L’homme des meetings serait-il en train de devenir l’homme des équilibres ? Le tribun se muerait-il progressivement en arbitre ? Cette transformation serait-elle une maturation politique ou une simple étape sur le chemin de 2029 ?

Les réponses appartiennent encore à l’avenir. Mais une certitude s’impose déjà : la vie politique sénégalaise est entrée dans une nouvelle époque. Une époque où les adversaires ne sont plus dans des camps opposés, mais à l’intérieur même de la famille victorieuse. Et c’est parfois le plus redoutable des affrontements. Parce que les guerres les plus décisives ne sont pas celles qui opposent des ennemis. Ce sont celles qui départagent deux héritiers d’une même promesse.

Si. Di.