À New Jersey, les Lions du Sénégal galvanisés par le 12e Gaïndé avant le duel contre la Norvège

XALIMANEWS: À deux jours de leur confrontation contre la Norvège, les Lions du Sénégal ont effectué leur séance d’entraînement de samedi dans une ambiance particulièrement festive au MetLife Stadium, dans l’État du New Jersey.

Accompagnés par les rythmes des tam-tams du 12e Gaïndé local, les hommes du sélectionneur sénégalais ont travaillé dans la bonne humeur sous les encouragements d’une forte communauté sénégalaise venue leur témoigner son soutien. Exercices physiques, ateliers techniques et moments de détente se sont enchaînés dans une atmosphère conviviale, marquée par une véritable communion entre les joueurs et leurs supporters.

Tous les joueurs convoqués ont participé à la séance dirigée par le staff technique. Durant les quinze premières minutes ouvertes au public, les battements de tam-tam ont donné une touche particulière à l’entraînement, renforçant la motivation du groupe avant cette rencontre importante.

« Nous sommes venus accompagner les Lions lors de leur séance d’entraînement. Nous sommes fiers d’être ici avec eux. Nous sommes des Sénégalais nés aux États-Unis, recevoir notre équipe nationale est une immense joie », a déclaré Mamadou Dogo, membre du 12e Gaïndé local.

Les supporters ont également lancé un appel à la mobilisation pour le match de lundi soir contre la Norvège, comptant pour la deuxième journée du groupe I des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Portés par cet élan populaire, les Lions poursuivent leur préparation avec l’ambition de décrocher un résultat positif et de franchir une nouvelle étape dans leur quête de qualification pour le Mondial.