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Révision constitutionnelle : l’Assemblée nationale fixe la date du vote au 29 juin

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XALIMANEWS: L’Assemblée nationale franchit une nouvelle étape dans le processus de révision de la Constitution. Les députés sont convoqués en séance plénière le 29 juin prochain pour examiner et se prononcer sur la proposition de loi portant révision de la Loi fondamentale, après réception de l’avis du président de la République.

Réunie ce samedi, la Conférence des présidents a arrêté le calendrier des travaux parlementaires. Les discussions en commission sont prévues le 24 juin, avant l’examen du texte en séance plénière cinq jours plus tard, selon un communiqué de la Direction de la Communication et des Relations publiques de l’Assemblée nationale.

Lors de cette réunion, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a informé les membres de la Conférence qu’il avait reçu, le vendredi 19 juin, l’avis du chef de l’État sur la proposition de loi. Cette étape marque l’ouverture de la phase d’adoption du texte, conformément aux dispositions de l’article 103 de la Constitution et de l’article 69 du règlement intérieur de l’institution parlementaire.

Pour rappel, le Bureau de l’Assemblée nationale avait annoncé, le 12 juin dernier, avoir reçu et déclaré recevable cette proposition de loi portée par un groupe de députés. Celle-ci vise à intégrer les observations formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°4/C/26 du 25 mai 2026.

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Révision constitutionnelle : l’Assemblée nationale engage la phase décisive du processus d’adoption.

Avant ce rendez-vous institutionnel majeur, les députés se retrouveront dès le lundi 22 juin en séance plénière pour examiner les projets de loi relatifs au nouveau Code du travail et au Code de la sécurité sociale.

Cette séance sera également marquée par l’élection des premier et troisième vice-présidents de l’Assemblée nationale, à la suite des démissions d’Ismaïla Diallo et de Cheikh Thioro Mbacké.

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