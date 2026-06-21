Mondial 2026 : les Lions dans le calme et la concentration avant le choc face à la Norvège

XALIMANEWS: À deux jours de leur deuxième rencontre de la Coupe du monde 2026 contre la Norvège, les Lions du Sénégal poursuivent leur préparation dans un environnement marqué par la sérénité et la concentration.

Installée dans un hôtel situé à proximité de l’Université Rutgers, dans l’État du New Jersey, la sélection sénégalaise bénéficie d’un cadre propice à la récupération, loin de l’effervescence habituelle des grandes compétitions. La sécurité y est particulièrement renforcée avec la présence de la police locale et un contrôle strict des accès.

Les journalistes et visiteurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’établissement, où tout est mis en œuvre pour préserver la tranquillité du groupe dirigé par Pape Thiaw. À l’intérieur, les couleurs nationales sont à l’honneur avec de nombreux drapeaux sénégalais et des visuels des joueurs affichés dans les espaces communs.

Alors que certaines rumeurs évoquent des tensions au sein de la tanière, un membre du staff technique a tenu à rassurer sur l’état d’esprit du groupe. Selon lui, l’ensemble de la délégation est entièrement mobilisé autour de l’objectif sportif du moment : réussir le rendez-vous crucial face à la Norvège.

Même son de cloche du côté du premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Babacar Ndiaye, qui assure que les Lions évoluent dans d’excellentes conditions de préparation. Il souligne que l’ambiance est studieuse et tournée exclusivement vers la compétition.

Les coéquipiers de Sadio Mané devaient effectuer dans la soirée leur troisième séance d’entraînement sur les installations du Miller Family Soccer Complex de l’Université Rutgers, ultime étape avant d’aborder un match qui pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification.