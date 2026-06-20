Politique

Révision constitutionnelle : des interrogations sur la position du chef de l’État, appel à plus de transparence

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XALIMANEWS: La transparence dans la gestion des affaires publiques impose, selon plusieurs acteurs de la société civile, une information claire du peuple sénégalais sur la position du Président de la République concernant la proposition de loi portant révision de la Constitution.

Saisi pour avis par l’Assemblée nationale, le chef de l’État n’a, pour l’heure, pas communiqué publiquement de manière détaillée sur son appréciation du texte. Cette situation soulève des interrogations sur la nature de sa réponse institutionnelle : a-t-il donné son accord, exprimé un désaccord, ou formulé des observations accompagnées d’éventuelles propositions d’amendements ?

Pour les défenseurs de la transparence, une réforme constitutionnelle ne saurait être traitée comme une simple procédure technique ou un débat parlementaire ordinaire. Elle constitue un acte fondamental qui engage l’ensemble de la nation et requiert, à ce titre, une information complète et accessible au citoyen.

Dans cette perspective, Babacar Ba, à la tête du Forum des justiciables, appelle à plus de clarté sur la position du président afin de garantir la transparence du processus législatif et constitutionnel.

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Selon lui, le peuple sénégalais, souverain, doit être pleinement informé des choix et orientations qui encadrent une révision de la Constitution, afin de renforcer la confiance dans les institutions et d’assurer un débat démocratique éclairé

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