Coopération, énergie et technologie : Diomaye Faye en visite officielle en Allemagne

XALIMANEWS: Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce dimanche pour une visite officielle en République fédérale d’Allemagne prévue du 21 au 23 juin.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l’Allemagne, un partenaire stratégique dans plusieurs secteurs clés, notamment la coopération économique, les investissements, la transition énergétique et le transfert de technologies.

Au cours de son séjour, le Chef de l’État mènera plusieurs rencontres avec des responsables politiques et économiques allemands afin d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat et d’attirer davantage d’investissements au Sénégal.

Cette visite s’inscrit également dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, qui place la souveraineté économique, l’industrialisation, l’innovation et la création de valeur au cœur de la stratégie nationale de développement. À travers cette mission, Bassirou Diomaye Faye entend mobiliser de nouveaux leviers de croissance pour accélérer la transformation structurelle de l’économie sénégalaise et renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux.