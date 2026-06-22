Contrat, tensions et rumeurs : la mise au point de Pape Thiaw

XALIMANEWS: Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a assuré dimanche que les difficultés liées à sa situation contractuelle étaient désormais derrière lui. Face à la presse, à la veille du match entre le Sénégal et la Norvège comptant pour la 2e journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, il a tenu à clarifier les raisons du différend qui a alimenté les débats ces derniers jours.

« Oui, la situation a été réglée. Cela a pris du temps, mais je tiens à préciser que cela n’a jamais été une question d’argent. C’était une question de principe et de respect », a déclaré le technicien sénégalais.

Reconnaissant l’existence de certains dysfonctionnements, Pape Thiaw a toutefois insisté sur l’essentiel : la préparation de la rencontre face à la Norvège. « C’est vrai qu’il y a des dysfonctionnements. Mais nous, les joueurs, le staff et la Fédération, sommes focalisés sur le match de demain. Je pense que c’est le plus important », a-t-il souligné.

Ces déclarations interviennent après plusieurs jours de spéculations autour de son contrat, largement commentées dans les médias. Le sélectionneur a ainsi voulu mettre un terme aux rumeurs en affirmant que le dossier est désormais définitivement clos, permettant à toute l’équipe de se concentrer pleinement sur les échéances sportives à venir.