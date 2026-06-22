Touba : 358 interpellations, drogues, armes et produits prohibés saisis lors de l’opération « Saxxal Karangué »

XALIMANEWS – La Compagnie de Gendarmerie de Touba a mené une vaste opération de sécurisation baptisée « Saxxal Karangué » du 17 au 19 janvier 2026. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la délinquance et de la protection des personnes et de leurs biens dans la cité religieuse et ses environs.

L’opération a mobilisé d’importants moyens humains et matériels, notamment le 6e Escadron porté de la Légion de Gendarmerie d’Interventions, l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Touba, des équipes cynophiles et de drones ainsi que l’ensemble des unités territoriales de la compagnie.

Au cours des différentes actions de contrôle et de ratissage, les forces de l’ordre ont contrôlé 1.185 personnes, dont 358 ont été interpellées pour diverses infractions. Ces arrestations concernent notamment la détention et le trafic de stupéfiants, la détention d’armes, l’abattage clandestin, l’outrage à agent ainsi que plusieurs autres délits.

Sur le plan routier, les gendarmes ont procédé au contrôle de 1.142 véhicules et 578 motos. Ces opérations ont conduit à l’immobilisation de 238 engins pour des irrégularités administratives ou des infractions au Code de la route.

Les saisies réalisées témoignent de l’ampleur de l’opération. Les gendarmes ont notamment mis la main sur 12,3 kilogrammes de chanvre indien, une arme à feu accompagnée de ses munitions, 41 armes blanches, 207 kilogrammes de viande issue de l’abattage clandestin, des médicaments, des produits périmés, des boissons alcoolisées ainsi qu’une importante quantité de sachets plastiques prohibés dont la valeur est estimée à 600.000 francs CFA.

Selon le bilan communiqué par la Gendarmerie, 638 infractions ont été constatées au cours de ces trois jours d’opération. Elles ont donné lieu à la perception de 1.914.000 francs CFA au titre des amendes forfaitaires.

À travers cette opération, la Compagnie de Gendarmerie de Touba réaffirme sa volonté de poursuivre les actions de prévention et de répression afin de renforcer la sécurité des populations et de lutter efficacement contre toutes les formes de délinquance.