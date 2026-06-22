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Assemblée nationale : le nouveau bureau installé, Malick Ndiaye retrouve une vice-présidence

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XALIMANEWS: L’Assemblée nationale a procédé, ce lundi, à l’élection de son nouveau bureau, marquant une nouvelle étape dans la réorganisation de l’institution parlementaire. La liste proposée par le groupe majoritaire Pastef-Les Patriotes a été adoptée par 129 voix favorables, avec quatre abstentions.

À l’issue du scrutin, Ousmane Sonko a officiellement pris la présidence de l’institution. Quelques semaines après avoir quitté le perchoir, Malick Ndiaye effectue son retour au sein de la direction parlementaire en qualité de premier vice-président.

Autre changement notable, Ismaila Diallo, qui avait également démissionné de ses précédentes fonctions, a été élu troisième vice-président de l’Assemblée nationale.

Le nouveau bureau comprend huit vice-présidents, chargés d’assister le président dans le fonctionnement et l’organisation des travaux parlementaires. Les fonctions de secrétaires élus reviennent à Maimouna Bousso, Bacary Diedhiou, Ramatoulaye Bodian, Assane Diop, Daba Wagnane et Cheikh Faye.

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La gestion administrative et financière de l’institution sera assurée par les questeurs Aïcha Touré et Alphonce Mané Sambou.

Concernant les groupes parlementaires, Ayib S. Daffe demeure le président du groupe majoritaire Pastef-Les Patriotes, tandis que Aissata Tall Sall dirige le groupe d’opposition Takku Wallu.

Avec cette nouvelle configuration, l’Assemblée nationale entame une nouvelle phase de son fonctionnement sous la présidence d’Ousmane Sonko, dans un contexte marqué par les attentes liées aux réformes institutionnelles et à la mise en œuvre des engagements portés par la majorité parlementaire.

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