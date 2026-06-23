Coupe du Monde 2026 : le Sénégal n’est pas encore éliminé, voici les scénarios pour une qualification

XALIMANEWS: Contrairement à certaines informations relayées après la défaite face à la Norvège (3-2), le Sénégal conserve encore une chance de qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Avec zéro point au compteur et une différence de buts de -3 après deux journées, les Lions de la Teranga devront impérativement battre l’Irak lors de leur dernier match de groupe pour espérer poursuivre l’aventure.

La France et la Norvège ayant déjà validé leur qualification avec six points chacune, le Sénégal vise désormais une place parmi les huit meilleurs troisièmes des douze groupes du tournoi.

Une victoire par quatre buts d’écart ou plus : la voie royale

En cas de succès 4-0, 5-0 ou encore 5-1 contre l’Irak, le Sénégal terminerait avec trois points et une différence de buts redevenue positive ou nulle.

Dans ce scénario, les chances de qualification seraient très importantes, car les équipes classées troisièmes avec une différence de buts favorable figurent généralement parmi les meilleurs repêchés.

Une victoire par trois buts d’écart : de solides espoirs

Un succès 3-0 ou 4-1 permettrait aux Lions de ramener leur différence de buts à zéro.

Avec un tel bilan, le Sénégal se placerait en bonne position dans la comparaison avec les autres troisièmes, notamment grâce à un nombre de buts marqués potentiellement supérieur à celui de plusieurs concurrents directs.

Une victoire par deux buts d’écart : l’attente et les calculs

Si les hommes de Pape Thiaw s’imposent 2-0 ou 3-1, ils termineraient avec une différence de buts de -1.

Dans ce cas, leur qualification dépendrait largement des résultats enregistrés dans les autres groupes. Les Lions devraient alors espérer que plusieurs équipes terminent troisièmes avec un bilan moins favorable.

Une victoire par un seul but d’écart : mission presque impossible

Un succès 1-0 ou 2-1 laisserait le Sénégal avec une différence de buts de -2.

Un tel bilan réduirait considérablement les chances de qualification. Historiquement, les équipes troisièmes avec trois points et une différence de buts aussi défavorable peinent à intégrer le groupe des meilleurs repêchés.

L’espoir demeure

Malgré une situation compliquée, les Lions de la Teranga gardent donc leur destin partiellement entre leurs mains. Une large victoire contre l’Irak pourrait leur ouvrir les portes des seizièmes de finale et relancer complètement leur campagne mondiale.