A la UneFootball

Coupe du Monde 2026 : le Sénégal n’est pas encore éliminé, voici les scénarios pour une qualification

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Contrairement à certaines informations relayées après la défaite face à la Norvège (3-2), le Sénégal conserve encore une chance de qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Avec zéro point au compteur et une différence de buts de -3 après deux journées, les Lions de la Teranga devront impérativement battre l’Irak lors de leur dernier match de groupe pour espérer poursuivre l’aventure.

La France et la Norvège ayant déjà validé leur qualification avec six points chacune, le Sénégal vise désormais une place parmi les huit meilleurs troisièmes des douze groupes du tournoi.

Une victoire par quatre buts d’écart ou plus : la voie royale
En cas de succès 4-0, 5-0 ou encore 5-1 contre l’Irak, le Sénégal terminerait avec trois points et une différence de buts redevenue positive ou nulle.

DEPECHES

Mondial 2026 : les Lions éliminés après leur défaite face à la Norvège
Haaland crucifie les Lions, le Sénégal au bord du précipice 2-0
Norvège – Sénégal : Pape Thiaw reconduit son onze de confiance pour un match décisif
Assemblée nationale : le nouveau bureau installé, Malick Ndiaye retrouve une vice-présidence

Dans ce scénario, les chances de qualification seraient très importantes, car les équipes classées troisièmes avec une différence de buts favorable figurent généralement parmi les meilleurs repêchés.

Une victoire par trois buts d’écart : de solides espoirs
Un succès 3-0 ou 4-1 permettrait aux Lions de ramener leur différence de buts à zéro.

Avec un tel bilan, le Sénégal se placerait en bonne position dans la comparaison avec les autres troisièmes, notamment grâce à un nombre de buts marqués potentiellement supérieur à celui de plusieurs concurrents directs.

Une victoire par deux buts d’écart : l’attente et les calculs
Si les hommes de Pape Thiaw s’imposent 2-0 ou 3-1, ils termineraient avec une différence de buts de -1.

Dans ce cas, leur qualification dépendrait largement des résultats enregistrés dans les autres groupes. Les Lions devraient alors espérer que plusieurs équipes terminent troisièmes avec un bilan moins favorable.

Une victoire par un seul but d’écart : mission presque impossible
Un succès 1-0 ou 2-1 laisserait le Sénégal avec une différence de buts de -2.

Un tel bilan réduirait considérablement les chances de qualification. Historiquement, les équipes troisièmes avec trois points et une différence de buts aussi défavorable peinent à intégrer le groupe des meilleurs repêchés.

L’espoir demeure

Malgré une situation compliquée, les Lions de la Teranga gardent donc leur destin partiellement entre leurs mains. Une large victoire contre l’Irak pourrait leur ouvrir les portes des seizièmes de finale et relancer complètement leur campagne mondiale.

Share This Article
Previous Article Khar Yalla : ils commandent pour 86 000 FCFA de repas sans payer pour l’anniversaire de leur fils, un couple arrêté par la police
Next Article Football amoul “koleré”— Le Sénégal et ses Papys éternels (Par Paul Biagui)
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

Ce que la révision constitutionnelle va changer pour le Président, le Premier ministre et les députés

A la UnePolitique

Révision constitutionnelle : l’Assemblée nationale fixe la date du vote au 29 juin

A la UneActualites

Coopération, énergie et technologie : Diomaye Faye en visite officielle en Allemagne

A la UnePolitique

Révision constitutionnelle : l’Assemblée nationale engage la phase décisive du processus d’adoption.

Previous Next
A LIRE AUSSI
Les lions

Koulibaly appelle à la révolte : « Nous jouerons comme des Lions contre l’Irak »

Les lions

Mondial 2026 : Édouard Mendy souffre d’un pincement au ligament interne

A la Une Football

Coupe du Monde 2026 : le Sénégal n’est pas encore éliminé, voici les scénarios pour une qualification

Les lions

Le Sénégal a un problème de coach, il faut avoir le courage de le dire

A la Une Les lions

Mondial 2026 : les Lions éliminés après leur défaite face à la Norvège