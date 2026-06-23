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Khar Yalla : ils commandent pour 86 000 FCFA de repas sans payer pour l’anniversaire de leur fils, un couple arrêté par la police

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XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé à l’interpellation d’un couple accusé de filouterie d’aliments et d’escroquerie, alors qu’il célébrait le deuxième anniversaire de son enfant au quartier Khar Yalla.

Selon les informations recueillies, les faits se sont déroulés dans la soirée du 22 juin 2026. Alertée par le gérant d’un restaurant, la police est intervenue après qu’un livreur eut signalé une commande de plats cuisinés d’une valeur de 86 000 FCFA remise à des clients qui n’avaient ni l’intention ni les moyens de régler la facture.

D’après les premiers éléments de l’enquête, la cliente aurait mis en place un stratagème pour récupérer la commande avant de la servir aux invités présents à la fête d’anniversaire. Son époux est également soupçonné d’avoir participé à l’opération en réceptionnant une partie des plats livrés.

Arrivés sur les lieux alors que les festivités étaient en cours, les policiers ont interpellé le couple devant leur domicile et mis fin à la célébration.

Lors de son audition, la principale suspecte a reconnu les faits, expliquant avoir agi en raison de difficultés financières alors que les invités étaient déjà réunis pour l’anniversaire de son fils. Son mari, quant à lui, a contesté une partie des accusations, tout en admettant avoir récupéré une partie de la commande en sachant que celle-ci ne pouvait être payée.

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Placés en garde à vue, les deux mis en cause sont poursuivis pour escroquerie, filouterie d’aliments et complicité. L’enquête se poursuit en vue de leur présentation devant le procureur de la République

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