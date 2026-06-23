Koulibaly appelle à la révolte : « Nous jouerons comme des Lions contre l’Irak »

XALIMANEWS: Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, n’a pas caché sa déception après la défaite concédée face à la Norvège (3-2), dans la nuit de lundi à mardi, lors de la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.

Au terme de la rencontre, le défenseur sénégalais a reconnu que son équipe avait payé cher ses erreurs.

« Au football de haut niveau, tout se joue sur des détails. C’est l’équipe qui fait le moins d’erreurs qui gagne. Aujourd’hui, nous avons commis trop d’erreurs pour espérer gagner ce match », a-t-il déclaré.

Malgré ce nouveau revers, le capitaine des Lions a salué la réaction de ses coéquipiers, qui ont tenté de revenir au score après avoir été menés.

« Mentalement, l’équipe a bien réagi. Les joueurs ont tout donné pour revenir dans le match, mais cela n’a malheureusement pas suffi », a-t-il expliqué.

Interrogé sur son remplacement en cours de rencontre, Koulibaly a assuré respecter totalement les choix du sélectionneur, rappelant que personne ne dispose d’une place garantie en équipe nationale.

« Si le coach a décidé de me sortir, c’est son droit. Le plus important reste l’équipe et la qualification du Sénégal », a-t-il affirmé.

Alors que les Lions joueront leur avenir dans la compétition lors de la dernière journée face à l’Irak, le défenseur central a lancé un appel à la mobilisation générale.

« Il faut gagner ce dernier match et y croire jusqu’au bout. Les supporters doivent rester derrière nous. Nous traversons une période difficile, mais nous devons montrer notre orgueil », a-t-il plaidé.

Conscient de l’ampleur du défi, Koulibaly assure toutefois que la motivation reste intacte au sein du groupe.

« Nous sommes à la Coupe du monde. Nous n’avons plus le choix. Nous jouerons comme des Lions et nous ferons un gros match », a-t-il promis.

Le Sénégal conserve encore une chance de qualification parmi les meilleurs troisièmes. Pour continuer l’aventure mondiale, les Lions devront impérativement s’imposer face à l’Irak vendredi à Toronto et espérer un écart de buts suffisant pour figurer parmi les équipes repêchées.