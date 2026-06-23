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Mondial 2026 : Édouard Mendy souffre d’un pincement au ligament interne

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XALIMANEWS: Le gardien titulaire des Lions, Édouard Mendy, sorti sur blessure à la 72e minute lors de la défaite du Sénégal face à la Norvège (3-2), souffre d’un « petit pincement au ligament interne », selon les révélations du capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly.

S’exprimant en zone mixte après la rencontre, le défenseur des Lions a indiqué que cette blessure avait également eu un impact psychologique sur l’équipe.

« Oui, Édouard Mendy a eu un petit pincement au ligament interne. Ça nous a fait mal aussi. Je pense que cela a joué sur le mental des joueurs », a déclaré Kalidou Koulibaly.

Le portier sénégalais doit passer des examens médicaux ce mardi afin d’évaluer avec précision la gravité de sa blessure et déterminer sa disponibilité pour la suite de la compétition.

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« On fera les tests demain. J’espère que ce ne sera pas trop grave, parce qu’on a vraiment besoin de lui », a ajouté le capitaine des Lions.

Koulibaly a également insisté sur l’importance de Mendy au sein du groupe, soulignant son rôle aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

« Sa présence est très importante sur le terrain comme en dehors. Il nous parle, nous donne des consignes, donc il est essentiel pour nous. »

Cette blessure intervient dans un contexte particulièrement compliqué pour le Sénégal, battu successivement par la France et la Norvège lors des deux premières journées du groupe I de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Les Lions devront désormais impérativement s’imposer face à l’Irak lors de leur dernière sortie afin de conserver un espoir de qualification pour les seizièmes de finale.

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