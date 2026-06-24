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Crise chez les Lions ? Les vérités qui inquiètent avant le choc contre l’Irak

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XALIMANEWS: La situation se complique sérieusement pour l’équipe nationale du Sénégal dans cette Coupe du monde 2026. Battus successivement par la France puis par la Norvège, les Lions de la Téranga abordent leur dernier match de groupe avec l’obligation de réaliser un véritable exploit pour espérer poursuivre l’aventure.

Avec deux défaites en autant de sorties, le Sénégal se retrouve dans une position inconfortable et n’a désormais plus son destin entièrement entre ses mains. Une situation inédite pour une sélection habituée à franchir les premiers tours des grandes compétitions internationales.

Malgré ce contexte difficile, le sélectionneur et son groupe refusent de céder au découragement. Le capitaine Kalidou Koulibaly et plusieurs cadres de la sélection ont affiché leur détermination à se battre jusqu’au bout. Face à l’Irak, les Lions devront non seulement s’imposer, mais également soigner leur différence de buts pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Toutefois, cette mission s’annonce encore plus délicate avec l’absence d’Edouard Mendy. Le gardien titulaire du Sénégal a été victime d’une grave blessure aux ligaments du genou gauche lors de la rencontre contre la Norvège. Son indisponibilité, estimée à au moins dix jours, met fin prématurément à son Mondial et constitue un coup dur pour l’encadrement technique.

Cette blessure intervient dans un contexte déjà tendu autour de la participation sénégalaise à la compétition. Plusieurs observateurs pointent du doigt des dysfonctionnements dans l’organisation et la gestion de la campagne des Lions, alimentant les interrogations sur la préparation de l’équipe et sur l’environnement entourant la sélection nationale.

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Vendredi à Toronto, le Sénégal disputera donc un match à quitte ou double face à l’Irak. Plus qu’une rencontre, il s’agira d’un véritable test de caractère pour des Lions condamnés à rugir une dernière fois afin de maintenir vivant leur rêve mondial

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