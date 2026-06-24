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Ministres, maires, DG et conseillers présidentiels : l’OFNAC leur donne jusqu’au 31 juillet pour déclarer leur patrimoine

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XALIMANEWS: L’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) a annoncé qu’il appliquera des sanctions à l’encontre de toutes les personnes assujetties à la déclaration de patrimoine qui ne se seront pas conformées à cette obligation légale avant le 31 juillet prochain.

S’exprimant mardi à Dakar lors d’un atelier de formation destiné aux journalistes et communicateurs traditionnels sur les instruments de promotion de la transparence, le président de l’OFNAC, Moustapha Ka, a insisté sur le caractère ferme de cette échéance.

« Concernant la déclaration de patrimoine, nous avons décidé d’accorder aux personnes assujetties un délai fixé au 31 juillet », a déclaré M. Ka, précisant qu’il s’agit d’un « délai ferme ».

Le président de l’OFNAC a averti que l’institution prendra toutes les mesures prévues par la loi contre les contrevenants, « sans considération de statut ni de position ».

« L’OFNAC prendra ses responsabilités et va sanctionner toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui ne l’aura pas faite au-delà du 31 juillet », a-t-il martelé.

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Moustapha Ka a également appelé les responsables concernés à produire des déclarations « sincères et exhaustives » de leurs biens. Selon lui, l’OFNAC est actuellement engagée dans un vaste travail de recensement des personnes concernées afin de les sensibiliser au respect de leurs obligations légales.

Par ailleurs, l’institution prévoit de publier la liste des personnes défaillantes sur ses plateformes officielles et par tout autre moyen de diffusion autorisé par la loi.

Qui est concerné par la déclaration de patrimoine ?

La cheffe de division de l’OFNAC, Aminatou Diop, a rappelé que cette obligation concerne notamment les ministres, les dirigeants d’institutions, les conseillers du président de la République, les maires, les gestionnaires de projets et programmes publics ainsi que les directeurs généraux des entreprises nationales.

Sont également concernés les responsables d’entreprises publiques bénéficiant d’un budget annuel égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA.

Selon la réglementation en vigueur, les personnes assujetties disposent d’un délai de trois mois après leur nomination pour effectuer leur déclaration de patrimoine. En cas de non-respect de cette obligation, elles s’exposent à diverses sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation ou la démission d’office de leurs fonctions.

Avec cette mise en garde, l’OFNAC entend renforcer la transparence dans la gestion publique et assurer une application stricte des dispositions relatives à la lutte contre la corruption au Sénégal.

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