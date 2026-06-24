Pourquoi l’Allemagne mise davantage sur le Sénégal

XALIMANEWS: La visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye en Allemagne s’est achevée sur une note diplomatique et économique prometteuse. Au cours de son séjour, le chef de l’État sénégalais a multiplié les échanges avec les plus hautes autorités allemandes, confirmant la volonté des deux pays de donner une nouvelle dimension à leur coopération.

Au-delà du protocole, cette rencontre a permis de renforcer les bases d’un partenariat appelé à jouer un rôle important dans plusieurs secteurs stratégiques. Les discussions ont porté principalement sur l’économie, les investissements, ainsi que les enjeux de sécurité qui préoccupent de plus en plus la région sahélienne.

Face à la dégradation du contexte sécuritaire dans plusieurs pays du Sahel, le président sénégalais a plaidé pour une implication plus soutenue de la communauté internationale afin d’accompagner les États confrontés à la menace terroriste et à l’instabilité régionale. Un message qui intervient dans un contexte où la sécurité demeure l’un des principaux défis du continent africain.

Sur le plan économique, Dakar cherche à attirer davantage d’investissements étrangers pour accompagner les ambitions de transformation et de développement portées par la Vision Sénégal 2050. L’Allemagne, puissance industrielle majeure en Europe, apparaît comme un partenaire de choix pour soutenir cette dynamique à travers des investissements, des transferts de technologies et des projets structurants.

Cette visite marque ainsi une étape importante dans les relations entre les deux pays. Elle traduit la volonté du Sénégal de diversifier ses partenariats tout en consolidant sa position d’acteur stable et crédible sur la scène internationale. Au terme de ce déplacement, Dakar et Berlin semblent avoir posé les bases d’une coopération renforcée, tournée vers la croissance économique, la stabilité régionale et les intérêts mutuels.