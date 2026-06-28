Diomaye Faye et la dynamique politique : lecture critique de Guy Marius Sagna

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a réagi à la dynamique interne de la scène politique sénégalaise en tenant des propos tranchés sur les alliances et les ruptures au sein de l’espace autour de PASTEF.

Selon lui, le fait d’être proche de Ousmane Sonko ne suffit pas à définir un engagement révolutionnaire. Il estime que l’exemple du président Bassirou Diomaye Faye montre que la proximité politique ne garantit pas forcément une posture radicale ou révolutionnaire.

Dans la même logique, il considère que les départs successifs de certains responsables du parti PASTEF lors de différentes étapes politiques ne doivent pas être vus comme une faiblesse. Au contraire, il les présente comme un processus de clarification interne, permettant selon lui au parti de se renforcer en se « purifiant ».

Pour Guy Marius Sagna, cette dynamique de départ et de recomposition s’inscrit dans un mouvement plus large : celui d’une lutte politique qui continue pour un Sénégal qu’il appelle souverain, plus juste et plus prospère. Une vision qu’il rattache à la continuité du combat politique plutôt qu’à des logiques de rupture individuelle.