Affaire foncière : Amara Traoré et les 40 millions réclamés par Souleymane Diawara

XALIMANEWS: L’ancien joueur et sélectionneur des Lions du Sénégal, Amara Traoré, est actuellement entre les mains de la Section de recherches (SR) de Saint-Louis dans le cadre d’une affaire présumée d’escroquerie foncière.

À l’origine de cette procédure figure une plainte déposée par l’ancien défenseur international sénégalais Souleymane Diawara, qui réclamerait la somme de 40 millions de francs CFA.

L’enquête suit son cours afin de faire toute la lumière sur cette affaire, selon des informations rapportées par le journal Libération.