Affaire Papa Boy Djiné : le lutteur condamné à une amende de 50 000 FCFA

XALIMANEWS: Le lutteur Papa Boy Djiné a été reconnu coupable par le tribunal dans une affaire liée à des stupéfiants. Il a été condamné à une amende ferme de 50 000 FCFA.

Son arrestation faisait suite à une dénonciation anonyme pour trafic de drogue. Lors de la perquisition menée par la brigade de recherches de Keur Massar, des résidus ainsi que des graines de chanvre indien avaient été découverts à son domicile. Au cours de l’enquête, le prévenu avait reconnu être consommateur de chanvre indien.

À l’audience, Papa Boy Djiné a de nouveau admis être fumeur de chanvre indien, tout en affirmant que les graines retrouvées chez lui ne lui appartenaient pas.

Le procureur de la République avait requis une peine de six mois d’emprisonnement ferme. De leur côté, ses avocats, Mes Ibamar Diop, Aly Ndiaye, Mame Coumba Kane et Oumar Gaye, avaient demandé sa relaxe. À défaut, ils ont sollicité une application clémente de la loi pénale.

Après en avoir délibéré, le tribunal a écarté la peine de prison requise par le parquet et a condamné le lutteur à une amende ferme de 50 000 FCFA.