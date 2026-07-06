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Accusé de harcèlement sexuel, le cuisinier des lions du Sénégal dénonce une cabale et livre sa version des faits

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XALIMANEWS: Pour la première fois depuis son départ précipité de la tanière des Lions lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, Chef Diallo est sorti du silence. Dans un entretien accordé à L’Observateur, le chef cuisinier de l’équipe nationale conteste catégoriquement les accusations de harcèlement sexuel portées contre lui et affirme avoir été victime d’un complot destiné à l’écarter.

Selon lui, les tensions ont commencé bien avant l’arrivée de la délégation sénégalaise aux États-Unis. Il explique qu’une Sénégalaise vivant en Amérique, identifiée comme Maya Fall, avait été chargée de faciliter l’organisation de la restauration. À son arrivée, il affirme avoir constaté l’absence de plusieurs produits essentiels à la préparation des repas des joueurs, l’obligeant à effectuer lui-même les achats nécessaires.

Chef Diallo soutient avoir refusé d’utiliser certains produits qu’il jugeait incompatibles avec les exigences alimentaires des internationaux sénégalais, notamment en ce qui concerne le respect des normes halal. Il estime que cette position a créé des tensions avec certaines personnes impliquées dans la logistique.

Le cuisinier affirme également avoir été surpris par la présence d’une jeune femme présentée comme une aide en cuisine, alors qu’il assure ne l’avoir jamais recrutée. Il déclare ne pas la connaître et affirme que leurs échanges se sont limités à un simple geste amical, qu’il décrit comme une tape dans le dos. Il nie fermement tout comportement déplacé.

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Informé par le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football qu’il devait quitter immédiatement l’hôtel et rentrer au Sénégal, Chef Diallo affirme n’avoir jamais été confronté à une plainte officielle ni à une intervention des autorités américaines. Il estime que cette affaire a été montée de toutes pièces pour l’écarter de ses fonctions.

Tout en maintenant son innocence, le chef cuisinier affirme que son éviction serait liée à des conflits internes autour de la gestion de la restauration de la délégation. À ce stade, aucune communication officielle n’a encore permis d’éclaircir définitivement les circonstances de cette affaire, qui continue de susciter de nombreuses interrogations.

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