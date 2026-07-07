A la UneActualites

10 juillet : vers une paralysie du pays ? Les négociations reprennent jeudi

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: À quelques jours de la grève générale annoncée pour le vendredi 10 juillet, le gouvernement multiplie les initiatives pour éviter une paralysie du monde du travail. Malgré cet appel au dialogue, le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) maintient son mot d’ordre.

Selon Le Quotidien, le ministre de la Fonction publique, Mamadou Lamine Dianté, a convoqué les représentants du FSDT à une séance de négociations dans l’espoir de trouver un compromis. Une nouvelle réunion, présentée comme celle de la dernière chance, est prévue ce jeudi.

L’objectif du gouvernement est de convaincre les organisations syndicales de suspendre leur préavis de grève. Mais, jusqu’à présent, le front social reste ferme sur sa position, estimant que ses revendications n’ont pas encore reçu de réponses satisfaisantes.

Cette rencontre pourrait donc être décisive pour éviter une grève qui risque d’affecter plusieurs secteurs d’activité à travers le pays.

DEPECHES

A 52 ans, Ma Fatim Diaw décroche le baccalauréat à Louga
A 52 ans, Ma Fatim Diaw décroche le baccalauréat à Louga
Braquages spectaculaires à Ndiassane et Louga : un présumé « marabout » présenté comme le cerveau du réseau
Affaire Papa Boy Djiné : le lutteur condamné à une amende de 50 000 FCFA
Share This Article
Previous Article Braquages spectaculaires à Ndiassane et Louga : un présumé « marabout » présenté comme le cerveau du réseau
Next Article Foncier : le gouvernement accélère la levée des suspensions pour les détenteurs de titres réguliers
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Accusé de harcèlement sexuel, le cuisinier des lions du Sénégal dénonce une cabale et livre sa version des faits

A la UnePolitique

Diomaye prépare sa propre formation politique, l’APR conteste les ralliements

A la UnePolitique

Ousmane Sonko annonce plus de 160 millions FCFA récoltés grâce à la vente des cartes de Pastef

A la UnePolitique

Création d’un parti : les enjeux de la nouvelle stratégie de Diomaye

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Mercato: Bamba Dieng se dirige vers l’Arabie saoudite après son départ de Lorient

Lutte

Interpellation de Coly Faye 2 : ce qui s’est réellement passé

Football

Mondial 2026 : Canada 0-3 Maroc, qualification éclatante des Lions de l’Atlas

Football

Hervé Renard quitte la tête de la sélection tunisienne

Football

Sénégal/Mondial 2026 : la FSF en réunion, Pape Thiaw reste en poste