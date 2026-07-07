10 juillet : vers une paralysie du pays ? Les négociations reprennent jeudi

XALIMANEWS: À quelques jours de la grève générale annoncée pour le vendredi 10 juillet, le gouvernement multiplie les initiatives pour éviter une paralysie du monde du travail. Malgré cet appel au dialogue, le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) maintient son mot d’ordre.

Selon Le Quotidien, le ministre de la Fonction publique, Mamadou Lamine Dianté, a convoqué les représentants du FSDT à une séance de négociations dans l’espoir de trouver un compromis. Une nouvelle réunion, présentée comme celle de la dernière chance, est prévue ce jeudi.

L’objectif du gouvernement est de convaincre les organisations syndicales de suspendre leur préavis de grève. Mais, jusqu’à présent, le front social reste ferme sur sa position, estimant que ses revendications n’ont pas encore reçu de réponses satisfaisantes.

Cette rencontre pourrait donc être décisive pour éviter une grève qui risque d’affecter plusieurs secteurs d’activité à travers le pays.