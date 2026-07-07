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Braquages spectaculaires à Ndiassane et Louga : un présumé « marabout » présenté comme le cerveau du réseau

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XALIMANEWS: L’enquête sur les braquages spectaculaires perpétrés à Ndiassane et dans la région de Louga connaît une avancée majeure. Les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de Saidy Diallo, 50 ans, qui se présente comme un marabout et réside à Tivaouane. Interpellé à Touba, il a ensuite été transféré à Louga pour les besoins de l’enquête.

Selon les informations rapportées par Libération, son arrestation a entraîné un coup de filet ayant conduit à l’interpellation d’au moins cinq autres suspects, laissant penser que les forces de l’ordre ont démantelé une partie importante du réseau.

Lors de la fouille du véhicule qu’il conduisait, les enquêteurs ont saisi un impressionnant arsenal composé de deux cagoules, deux pieds-de-biche, sept arrache-clous, deux scies à métaux, deux cisailles ainsi qu’une paire de gants noirs, autant de matériels susceptibles d’avoir servi lors des opérations criminelles.

L’enquête a également révélé que Saidy Diallo aurait tenté de vendre une voiture Ford appartenant à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Le véhicule avait été dérobé lors d’un braquage survenu dans la capitale du Nord.

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Les investigations se poursuivent afin d’identifier tous les membres du réseau, de déterminer leur implication dans d’autres attaques et de retrouver d’éventuels biens volés.

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