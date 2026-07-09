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Affaire foncière : Amara Traoré libre après un accord avec Souleymane Diawara

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XALIMANEWS: L’ancien sélectionneur des Lions, Amara Traoré, a retrouvé la liberté après avoir passé près de vingt-quatre heures en garde à vue. Il avait été interpellé mardi dans le cadre d’une affaire présumée d’escroquerie foncière portant sur un montant de 40 millions de francs CFA.

À l’origine de la plainte figure l’ex-international sénégalais Souleymane Diawara. Selon les informations rapportées par le journal Libération, Amara Traoré a versé une somme de 30 millions de francs CFA au plaignant afin d’obtenir sa remise en liberté de la Section de recherches de la gendarmerie, tout en promettant de régler les 10 millions restants dans un délai d’un mois.

Dans sa déposition, Souleymane Diawara affirme avoir confié cette somme à l’ancien technicien des Lions dans le cadre de l’acquisition d’un terrain. Toutefois, plusieurs années après la transaction, ni le terrain n’aurait été livré, ni les fonds remboursés. D’après les éléments relayés par Libération, Amara Traoré aurait expliqué avoir remis l’argent à son frère, aujourd’hui décédé depuis 2013.

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