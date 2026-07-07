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A 52 ans, Ma Fatim Diaw décroche le baccalauréat à Louga

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APS: Ma Fatim Diaw, candidat libre au baccalauréat 2026, a décroché son diplôme à l’âge de 52 ans au centre de l’Institut islamique supérieur de Louga (nord), un parcours qu’il présente comme la preuve ”qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre’’.

‘’Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné la force de nous présenter à cet examen et de le réussir’’, a déclaré le nouveau bachelier, exprimant sa reconnaissance après un objectif longtemps repoussé en raison de contraintes professionnelles.

Né en 1974, Ma Fatim Diaw explique avoir interrompu son parcours scolaire à la fin des années 1990. Après avoir travaillé dans une société commerciale, puis comme agent communautaire dans des centres de santé, il a intégré en 2015 l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) en qualité d’agent enquêteur. Depuis trois ans, il exerce dans la fonction publique au service départemental du Commerce de Kébémer.

‘’Le travail m’a pris beaucoup de temps. Je m’étais déjà inscrit au baccalauréat sans pouvoir me présenter aux épreuves. L’année dernière, j’ai décidé de reprendre mes études et, cette année, Dieu a fait que j’obtienne le diplôme’’, a-t-il confié.

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Pour lui, cette réussite constitue un message d’espoir à l’endroit des jeunes. ‘’Le bonheur est au bout de l’effort et le savoir est la base de tout’’, a-t-il soutenu, invitant les élèves à cultiver le goût de la lecture dès le primaire et à préparer les examens bien avant les classes d’examen.

Un symbole fort pour les jeunes, une leçon de courage

Il a également exhorté les candidats à respecter les règles des examens et à bannir toute tentative de fraude. ‘’Chacun doit éviter de violer le règlement pour ne pas avoir de regrets plus tard’’ a-t-il insisté.

Le quinquagénaire a tenu à remercier son ancien camarade de classe, Ibrahima Mbaye, professeur au lycée Iba Der Thiam, qu’il considère comme l’un des principaux artisans de son retour sur les bancs de l’école.

Président du jury 1661 installé à l’Institut islamique Al Hanafiya , Mouhamed Diémé a salué un parcours ‘’exemplaire’’ susceptible d’inspirer la jeunesse.

‘’En cinq années de présidence de jury, c’est la première fois que je vois un candidat de cet âge réussir le baccalauréat. C’est un symbole fort pour les jeunes qui, parfois, ne fournissent pas les efforts nécessaires pour réussir’’, a-t-il déclaré.

Selon lui, l’exemple de Ma Fatim Diaw démontre que la persévérance et le travail finissent toujours par porter leurs fruits.

‘’Malgré son âge, il a repris les cours, suivi des séances de renforcement et s’est préparé sérieusement. Son parcours est une véritable leçon de courage, de détermination et d’humilité’’, a souligné le président du jury, estimant que cette réussite mérite d’être portée en exemple auprès des élèves et des futurs candidats au baccalauréat.

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