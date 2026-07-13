Sonko-Diomaye : la rupture prend une nouvelle tournure après le meeting de Mbacké

XALIMANEWS: Le quotidien « Yoor Yoor », dans sa publication du lundi, affirme que « face à une marée humaine rassemblée à Mbacké, Ousmane Sonko a publiquement consommé sa rupture avec Bassirou Diomaye Faye ».

Selon le journal, le président de Pastef a livré un discours d’une rare virulence, dénonçant ce qu’il considère comme une trahison du Projet, le retour de pratiques de corruption, le bradage des ressources nationales ainsi que le renoncement aux engagements de rupture portés par la coalition DiomayePrésident.

Toujours d’après « Yoor Yoor », Ousmane Sonko estime que le chef de l’État est désormais « politiquement disqualifié ». Il aurait ainsi retiré sa confiance au pouvoir en place et brandi la menace d’une motion de censure contre le gouvernement.

Ces déclarations marquent une nouvelle étape dans les tensions entre les deux principales figures issues de la même coalition, qui avaient porté ensemble la victoire présidentielle. Une fracture qui pourrait ouvrir une nouvelle séquence politique au Sénégal.