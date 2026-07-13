Politique

De la coalition à la confrontation ? Diomaye prépare son parti, Pastef défend son bastion

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XALIMANEWS: La politique sénégalaise entre dans une nouvelle phase. Ce qui hier encore apparaissait comme un tandem indissociable semble désormais appartenir à une autre époque. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, deux figures qui ont porté ensemble l’espoir d’une alternance, empruntent aujourd’hui des trajectoires différentes.

Après la Coalition Diomaye Président qui a servi de cadre de rassemblement lors de la présidentielle, le chef de l’État s’apprête à franchir un nouveau cap avec le lancement de son propre parti prévu le 8 août prochain. Une décision qui confirme une volonté d’asseoir une identité politique autonome et de bâtir une force organisée autour de sa vision.

Depuis plusieurs semaines, Bassirou Diomaye Faye multiplie les rencontres avec les élus locaux. Après les échanges avec les 306 maires de la Coalition Diomaye Président, il a reçu des responsables municipaux venus notamment de Mbour, Mbacké et Linguère. Un signal politique fort, car derrière ces audiences se joue une bataille essentielle : celle de l’implantation territoriale.

Mbacké et Linguère ne sont pas des départements ordinaires dans l’histoire récente de Pastef. Ces territoires ont longtemps été considérés comme des zones d’influence majeures du parti dirigé par Ousmane Sonko. Mais avec la naissance d’une nouvelle formation présidentielle, les équilibres pourraient progressivement évoluer.

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La question n’est donc plus seulement de savoir qui détient le pouvoir institutionnel, mais qui saura construire la plus grande force politique sur le terrain. Ousmane Sonko conserve une base militante solide avec Pastef et demeure une figure centrale de la scène politique nationale. Bassirou Diomaye Faye, lui, dispose de l’avantage de la fonction présidentielle et cherche désormais à transformer le soutien populaire qui l’a porté au pouvoir en une organisation politique durable.

Cette nouvelle configuration pose une question fondamentale : la rupture entre les deux anciens alliés sera-t-elle une simple divergence stratégique ou marquera-t-elle la naissance d’une véritable rivalité politique ?

Au Sénégal, l’histoire politique montre souvent que les grandes alliances finissent par être testées par l’exercice du pouvoir. Le passage de la conquête à la gestion oblige les acteurs à définir leurs propres lignes, leurs propres réseaux et leurs propres ambitions.

Le 8 août pourrait donc ne pas être seulement la date de naissance d’un nouveau parti. Elle pourrait être le point de départ d’une nouvelle lecture de la politique sénégalaise, où deux anciens compagnons de route devront désormais convaincre séparément les Sénégalais

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