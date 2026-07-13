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Farba Ngom à Paris : les vraies raisons de son déplacement en France

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XALIMANEWS: Placée sous liberté provisoire depuis la fin du mois d’avril, Farba Ngom se trouve actuellement en France. Selon les informations rapportées par L’Observateur, le maire des Agnam a effectué le déplacement à Paris afin de poursuivre des soins médicaux spécialisés.

Le quotidien indique que le responsable politique de l’APR est suivi à l’Hôpital militaire américain de Neuilly-sur-Seine, où plusieurs consultations et examens médicaux sont programmés. D’après des sources proches de l’ancien député citées par le journal, ces investigations doivent permettre aux médecins d’établir un bilan de santé précis et de déterminer si une intervention chirurgicale est nécessaire.

Durant toute la période de sa détention, Farba Ngom avait régulièrement mis en avant son état de santé pour solliciter un aménagement de sa situation judiciaire. Il avait finalement obtenu une liberté provisoire à la suite d’une décision de la Cour suprême, après avoir passé quatorze mois en détention dans le cadre d’une affaire portant notamment sur des accusations de blanchiment de capitaux.

Quelques mois auparavant, en janvier, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar s’était déjà prononcée en faveur de sa remise en liberté. Cette décision n’avait toutefois pas été appliquée en raison de l’opposition du procureur du Pool judiciaire financier.

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Concernant son déplacement en France alors qu’il reste sous le régime de la liberté provisoire, L’Observateur précise qu’il a bénéficié d’une mesure exceptionnelle. Le juge d’instruction chargé du dossier, après avoir informé le Parquet financier, lui aurait accordé une autorisation spéciale de quitter le territoire national pour des motifs exclusivement médicaux

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