Tournée politique dans le Baol : Ousmane Sonko à la conquête de Mbacké et Touba ce week-end

XALIMANEWS: Le président du parti Pastef, Ousmane Sonko, est attendu ce week-end dans le Baol, dans le cadre d’une tournée axée sur la proximité avec les populations et le renforcement de l’implantation territoriale de sa formation politique.

Selon le programme communiqué par Pastef, la journée du samedi 11 juillet 2026 sera consacrée à des visites de courtoisie auprès de dignitaires mourides, ainsi qu’à la présentation de condoléances à des familles endeuillées.

Le leader de Pastef procédera également à l’inauguration du siège départemental de son parti à Mbacké, une étape qui s’inscrit dans la volonté de consolider les structures locales et de redynamiser les bases militantes.

Le dimanche 12 juillet 2026, Ousmane Sonko poursuivra sa tournée avec l’inauguration du siège de Pastef-Touba. Cette activité sera suivie d’une conférence consacrée aux enjeux politiques du moment, au renforcement de l’organisation du parti et aux défis à venir.

Cette visite dans le Baol est présentée par Pastef comme une démarche de proximité avec les populations et un moyen de renforcer la présence du parti dans les différentes localités du pays.