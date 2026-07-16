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Nécrologie : le Grand Jaraaf de Ouakam, Youssou Ndoye, n’est plus

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XALIMANEWS: La communauté lébou et le Sénégal sont en deuil. Le Grand Jaraaf de Ouakam, Youssou Ndoye, est décédé ce jeudi 16 juillet 2026.

Figure coutumière majeure et personnalité respectée, il aura marqué son époque par son engagement en faveur de la préservation des traditions léboues et de la cohésion sociale au sein de la communauté de Ouakam et du Cap-Vert.

Les circonstances de son décès ainsi que les informations relatives aux obsèques seront communiquées ultérieurement.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Xalima présente ses sincères condoléances à sa famille, à la communauté lébou ainsi qu’à l’ensemble de ses proches. Que son âme repose en paix.

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