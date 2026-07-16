Digitalisation, IA, gouvernance : les ambitions du nouveau patron de la Cour des comptes

XALIMANEWS: Installé officiellement ce jeudi à Dakar en qualité de Premier président de la Cour des comptes, Abdoul Madjib Guèye a dévoilé les grandes orientations qui guideront son mandat de cinq ans renouvelable. Son programme s’articule autour de cinq priorités majeures : la mise en œuvre du Plan stratégique 2026-2030, la professionnalisation des acteurs, le renforcement de la gouvernance interne, la digitalisation des procédures et l’amélioration de la communication institutionnelle.

Le nouveau chef de la haute juridiction financière a indiqué vouloir inscrire son action dans la continuité des réformes entreprises par ses prédécesseurs, tout en identifiant de nouvelles pistes d’amélioration pour renforcer l’efficacité et les performances de l’institution.

La première priorité concerne le suivi rigoureux du Plan stratégique 2026-2030. Selon lui, ce document accorde une place centrale au suivi-évaluation afin de garantir un pilotage efficace et de mesurer en permanence le niveau d’atteinte des objectifs fixés.

Le deuxième axe porte sur la professionnalisation de la Cour des comptes. Il prévoit notamment l’harmonisation des pratiques, le renforcement du système de gestion de la qualité, la formation continue des magistrats et assistants de vérification ainsi qu’une meilleure gestion des carrières.

Troisième pilier de son action : la gouvernance interne. Abdoul Madjib Guèye estime que la crédibilité et la légitimité de l’institution reposent également sur une gestion moderne fondée sur le contrôle interne, l’évaluation par les pairs et l’actualisation du cadre juridique.

La transformation numérique constitue le quatrième chantier de son magistère. Le Premier président a rappelé que la Cour des comptes a déjà amorcé sa digitalisation à travers le développement de plusieurs outils informatiques et entend poursuivre cette dynamique en intégrant davantage les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, dans les activités de contrôle et d’audit.

« Les institutions supérieures de contrôle intègrent progressivement ces outils pour renforcer l’efficacité, la couverture et la qualité des audits », a-t-il souligné.

Enfin, Abdoul Madjib Guèye souhaite insuffler une nouvelle dynamique à la communication institutionnelle à travers la publication régulière des rapports publics, l’élaboration de rapports thématiques, l’amélioration de la communication interne et le renforcement des relations avec les différentes parties prenantes.

Le successeur de Mamadou Faye, admis à la retraite, a également rendu hommage à ses prédécesseurs pour leur contribution au rayonnement national et international de la Cour des comptes.

Il a, dans le même temps, invité les magistrats ainsi que l’ensemble du personnel à s’approprier pleinement le Plan stratégique 2026-2030 afin d’assurer sa mise en œuvre effective