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Suppression des examens de rattrapage à l’UGB : les étudiants de Licence 3 saisissent la Cour suprême

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XALIMANEWS: Les étudiants en troisième année de Licence de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont décidé de porter la bataille sur le terrain judiciaire. Ils ont introduit un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour suprême afin d’obtenir l’annulation de la décision supprimant les examens de rattrapage.

En plus de cette requête au fond, les étudiants ont également déposé un référé-suspension pour urgence, estimant que cette mesure est contraire aux textes qui encadrent le système Licence-Master-Doctorat (LMD) en vigueur dans les universités sénégalaises.

Selon les plaignants, la suppression des examens de rattrapage prive de nombreux étudiants d’une seconde chance traditionnellement accordée aux candidats n’ayant pas validé leurs unités d’enseignement lors de la première session.

Avant de saisir la haute juridiction, les étudiants ont fait constater la situation par un huissier de justice afin de renforcer leur dossier. Ils espèrent désormais obtenir une décision favorable qui permettrait le rétablissement des épreuves de rattrapage pour l’année universitaire en cours.

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« La décision de justice est attendue dans les plus brefs délais », a confié l’un des étudiants à l’APS. Selon lui, la Cour suprême devra dans un premier temps se prononcer sur la suspension de la mesure, dans le cadre de la procédure d’urgence, avant d’examiner la demande d’annulation définitive de la décision contestée.

Cette affaire pourrait constituer un précédent important dans la gestion des réformes universitaires et relance le débat sur les droits des étudiants au sein du système LMD au Sénégal.

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