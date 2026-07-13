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Conseil constitutionnel : l’ancien ministre Ousmane Diagne nommé président

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XALIMANEWS: Le magistrat et ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a été nommé ce lundi président du Conseil constitutionnel en remplacement de Mamadou Badio Camara, décédé en avril 2025.

L’annonce a été faite par la présidence de la République à travers un communiqué signé par le ministre secrétaire général de la Présidence. Ousmane Diagne est nommé à la fois membre et président de la haute juridiction chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et de la régularité des scrutins au Sénégal. ￼

Ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice entre avril 2024 et septembre 2025, Ousmane Diagne est un magistrat de carrière ayant occupé plusieurs fonctions majeures dans l’appareil judiciaire sénégalais. Il a notamment été procureur général près la Cour d’appel de Dakar ainsi que premier avocat général près la Cour suprême avant son entrée au gouvernement. ￼

Sa nomination intervient dans un contexte marqué par d’importants débats institutionnels autour du rôle et des prérogatives du Conseil constitutionnel, considéré comme l’une des institutions clés de la démocratie sénégalaise.

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