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« Dette cachée enfin révélée » : les chiffres qui secouent les finances du Sénégal

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XALIMANEWS: Le gouvernement sénégalais a publié, mardi 14 juillet, un Bulletin statistique de la dette publique couvrant la période 2019-2024, mettant en lumière l’ampleur réelle de l’endettement du secteur public. Une publication saluée par une partie de la presse comme un exercice inédit de transparence budgétaire.

Dans son édition du jour, Le Quotidien évoque « la dette cachée enfin révélée » et estime que l’État du Sénégal a choisi « la carte de la sincérité budgétaire » en rendant publics des chiffres issus d’un important travail de réconciliation des données financières.

Selon le journal, ce travail, réalisé avec l’appui du cabinet international Forvis Mazars et fondé sur un audit indépendant, établit le taux d’endettement réel du secteur public à 128,6 % du produit intérieur brut (PIB). Une situation qui, selon les autorités, doit désormais servir de base à une nouvelle gouvernance des finances publiques.

Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan précise que les données publiées résultent de travaux menés avec les créanciers et partenaires financiers afin d’obtenir une image plus fidèle des engagements financiers de l’État et du secteur public.

De son côté, Sud Quotidien parle d’une « dette record » et souligne la forte progression de l’endettement sur les cinq dernières années. D’après le quotidien, l’encours total de la dette publique s’élève à 25 583 milliards de FCFA à la fin de l’année 2024, soit 128,6 % du PIB, contre 81,8 % du PIB en 2019.

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Cette hausse spectaculaire de l’endettement intervient dans un contexte où les nouvelles autorités ont engagé plusieurs audits des finances publiques afin de clarifier la situation budgétaire héritée des précédentes administrations.

La publication de ce bulletin statistique marque ainsi une étape importante dans la politique de transparence financière affichée par le gouvernement, alors que le Sénégal cherche à restaurer la confiance des investisseurs, des partenaires techniques et financiers ainsi que des institutions internationales.

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