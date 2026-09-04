Societe

Affaire « Rox », « Jessica » et « Narou » : le parquet de Pikine-Guédiawaye corse le dossier

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
3 Min Read
Screenshot

XALIMANEWS: L’affaire opposant trois figures de TikTok, Rokhaya Fall alias « Rox », Khadidiatou Kébé dite « Jessica » et Nafissatou Fall surnommée « Narou », prend une nouvelle tournure judiciaire. Les trois femmes ont été placées sous mandat de dépôt après leur présentation au procureur de Pikine-Guédiawaye et doivent être jugées devant le tribunal des flagrants délits.

À l’origine du dossier, une série de passes d’armes et d’accusations croisées lors de directs sur TikTok. Khadidiatou Kébé avait notamment saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) d’une plainte contre Rokhaya Fall.

Selon les éléments rapportés par plusieurs médias, « Jessica » reprochait à « Rox » de l’avoir attaquée publiquement au cours de lives TikTok, notamment à travers des propos portant sur sa vie privée et ses mœurs. Elle l’accusait également de menaces de mort et de diffusion présumée de données à caractère personnel. Des comptes auraient par ailleurs relayé des images de ses enfants.

Rokhaya Fall a, de son côté, déposé une plainte, estimant également avoir été victime d’attaques. Lors de son audition, elle aurait reconnu avoir tenu certains propos injurieux et proféré des menaces, tout en contestant avoir diffusé les données personnelles de « Jessica » et de ses enfants.

DEPECHES

Plage du Relais de Kaolack : une affaire de rencontres sexuelles présumées éclabousse plusieurs jeunes
Keur Massar Nord : à MTOA, Youssou Adouwa réhabilite la route Cheikh Lo après l’appel des populations
Crédits spéciaux : nouveau bras de fer en vue entre l’Assemblée et le gouvernement
Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 2 septembre 2026

La procédure s’est ensuite élargie avec l’implication de Nafissatou Fall alias « Narou ». Les enquêteurs de la DSC ont procédé aux auditions et à une confrontation entre les protagonistes.

Des poursuites pour plusieurs infractions

D’après les informations publiées par Libération et reprises par plusieurs médias, Khadidiatou Kébé et Nafissatou Fall sont poursuivies notamment pour discours contraires aux bonnes mœurs, diffamation et injures publiques.

Le dossier de Rokhaya Fall est plus lourd : elle est notamment poursuivie pour discours contraires aux bonnes mœurs, injures publiques, diffamation, diffusion de données à caractère personnel et menaces de mort. Elle fait également l’objet de plaintes déposées par Ibrahima Sarr, Fatima Sall et Adji Mass.

Point important : après leur confrontation, les trois protagonistes auraient décidé de retirer leurs plaintes respectives. Cette décision n’a cependant pas mis fin à la procédure, le parquet ayant décidé de poursuivre l’affaire, notamment en raison de l’existence d’autres plaintes.

Les trois TikTokeuses ont finalement été placées sous mandat de dépôt. Leur procès est annoncé pour mercredi 9 septembre 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.

Share This Article
Previous Article Sénégal : derrière les 2,2 milliards du FMI, la presse internationale voit surtout le prix de la dette
Next Article Plage du Relais de Kaolack : une affaire de rencontres sexuelles présumées éclabousse plusieurs jeunes
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima
A la UneActualites

Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

By
Xalima
A la UneActualites

Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Accord avec le FMI : que cache réellement les 1 243 milliards ?

Societe

Ousmane Sonko : « Il n’y a pas de crise institutionnelle

Societe

Deuil à Médina Baye : Cheikh Macky Ibrahima Niass n’est plus

CelebritesSociete

Diomaye FAYE prend ses vacances à l’étranger dès ce samedi

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ibrahim Mbaye quitte le PSG et rejoint officiellement Aston Villa

Sports

Coup de tonnerre : Chérif Ndiaye prend sa retraite internationale

Sports

Lionel Messi annonce sa retraite internationale : une immense page de l’histoire de l’Argentine se referme

Sports

Mercato : Iliman Ndiaye proche de Manchester City, accord annoncé à 65 millions de livres

A la Une Sports

ILIMAN NDIAYE SE RAPPROCHE DE TOTTENHAM : UN NOUVEAU CAP POUR L’INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS