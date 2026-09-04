Affaire « Rox », « Jessica » et « Narou » : le parquet de Pikine-Guédiawaye corse le dossier

XALIMANEWS: L’affaire opposant trois figures de TikTok, Rokhaya Fall alias « Rox », Khadidiatou Kébé dite « Jessica » et Nafissatou Fall surnommée « Narou », prend une nouvelle tournure judiciaire. Les trois femmes ont été placées sous mandat de dépôt après leur présentation au procureur de Pikine-Guédiawaye et doivent être jugées devant le tribunal des flagrants délits.

À l’origine du dossier, une série de passes d’armes et d’accusations croisées lors de directs sur TikTok. Khadidiatou Kébé avait notamment saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) d’une plainte contre Rokhaya Fall.

Selon les éléments rapportés par plusieurs médias, « Jessica » reprochait à « Rox » de l’avoir attaquée publiquement au cours de lives TikTok, notamment à travers des propos portant sur sa vie privée et ses mœurs. Elle l’accusait également de menaces de mort et de diffusion présumée de données à caractère personnel. Des comptes auraient par ailleurs relayé des images de ses enfants.

Rokhaya Fall a, de son côté, déposé une plainte, estimant également avoir été victime d’attaques. Lors de son audition, elle aurait reconnu avoir tenu certains propos injurieux et proféré des menaces, tout en contestant avoir diffusé les données personnelles de « Jessica » et de ses enfants.

La procédure s’est ensuite élargie avec l’implication de Nafissatou Fall alias « Narou ». Les enquêteurs de la DSC ont procédé aux auditions et à une confrontation entre les protagonistes.

Des poursuites pour plusieurs infractions

D’après les informations publiées par Libération et reprises par plusieurs médias, Khadidiatou Kébé et Nafissatou Fall sont poursuivies notamment pour discours contraires aux bonnes mœurs, diffamation et injures publiques.

Le dossier de Rokhaya Fall est plus lourd : elle est notamment poursuivie pour discours contraires aux bonnes mœurs, injures publiques, diffamation, diffusion de données à caractère personnel et menaces de mort. Elle fait également l’objet de plaintes déposées par Ibrahima Sarr, Fatima Sall et Adji Mass.

Point important : après leur confrontation, les trois protagonistes auraient décidé de retirer leurs plaintes respectives. Cette décision n’a cependant pas mis fin à la procédure, le parquet ayant décidé de poursuivre l’affaire, notamment en raison de l’existence d’autres plaintes.

Les trois TikTokeuses ont finalement été placées sous mandat de dépôt. Leur procès est annoncé pour mercredi 9 septembre 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.