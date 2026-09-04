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Dette : Pastef maintient la pression, l’Assemblée nationale au cœur du débat

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XALIMANEWS – Le débat sur la dette publique du Sénégal est loin d’être clos. Alors que le Sénégal s’apprête à bénéficier d’un nouveau programme financier de 1 243 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international (FMI), les responsables de Pastef entendent poursuivre leurs demandes d’explications sur la gestion de la dette.

À l’image de leur leader, Ousmane Sonko, les responsables du parti ne comptent pas « lâcher l’affaire ». Ils envisagent notamment de mettre à contribution l’Assemblée nationale afin de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles la dette du pays a été accumulée et gérée.

Cette perspective place d’ailleurs le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, face à un véritable dilemme autour de la loi de finances rectificative (LFR). Un rejet du texte serait juridiquement possible, mais pourrait également exposer Pastef et son leader à des critiques, notamment en donnant l’image d’une majorité parlementaire faisant obstacle à certaines mesures destinées à répondre aux besoins économiques et sociaux du pays.

L’enjeu est d’autant plus important que le rejet de la LFR ne priverait pas nécessairement le Sénégal des financements annoncés par le FMI. Pastef devrait donc arbitrer entre la volonté de maintenir la pression sur le gouvernement concernant la dette et la nécessité de préserver la stabilité financière et le fonctionnement normal des institutions.

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Au-delà de ce débat politique, c’est surtout la soutenabilité de la dette publique qui préoccupe les observateurs.

Au 28 août 2026, le Sénégal avait déjà mobilisé 2 075 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l’UEMOA, soit plus de 80 % de son objectif annuel. Une performance qui traduit la capacité du Trésor à continuer de mobiliser des ressources sur le marché régional.

Mais cette facilité d’accès au marché soulève une autre question : à quel coût et jusqu’à quel niveau le Sénégal peut-il continuer à s’endetter ?

Car au-delà du volume des ressources mobilisées, les conditions d’emprunt deviennent déterminantes. L’augmentation des besoins de financement implique en effet de s’interroger sur les taux d’intérêt, les échéances de remboursement et, plus largement, sur la capacité de l’État à honorer durablement ses engagements.

Le débat sur la dette ne se limite donc plus à la question de savoir combien l’État peut encore emprunter. Il porte désormais sur la capacité du pays à financer ses besoins tout en évitant que le poids du service de la dette ne pèse davantage sur les finances publiques.

Dans ce contexte, l’Assemblée nationale pourrait devenir l’un des principaux théâtres du débat sur la dette sénégalaise. Entre exigence de transparence, impératifs budgétaires et nécessité de préserver la stabilité économique, le pouvoir devra trouver un équilibre particulièrement délicat.

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