Plage du Relais de Kaolack : une affaire de rencontres sexuelles présumées éclabousse plusieurs jeunes

XALIMANEWS– Une affaire impliquant plusieurs jeunes et portant sur des rencontres sexuelles présumées dans l’eau, à la plage du Relais de Kaolack, fait actuellement l’objet d’investigations. Selon les informations rapportées par Libération, des rendez-vous auraient été organisés la nuit via des groupes WhatsApp.

D’après le quotidien, une quinzaine de personnes auraient été prises dans le viseur des enquêteurs. Une opération menée avec l’infiltration d’un agent dans le groupe aurait permis de surprendre plusieurs individus en pleine activité.

Trois personnes auraient été interpellées à la suite de cette opération : Cheikh Diagne, 20 ans, tailleur, Abass Ndiaye, 20 ans, marchand ambulant, et Pape Diop, 19 ans, peintre. Trois autres personnes seraient toutefois parvenues à prendre la fuite.

Les enquêteurs poursuivraient leurs investigations afin d’identifier et de retrouver les autres personnes impliquées dans cette affaire.

Le journal indique également que l’exploitation du téléphone d’Abass Ndiaye aurait permis aux enquêteurs de retrouver plusieurs échanges entre membres du groupe. Les investigations doivent notamment permettre de déterminer les responsabilités individuelles dans cette affaire.

Sur le plan médical, Libération rapporte que des réquisitions auraient fait état de certaines lésions chez les personnes mises en cause et que deux d’entre elles auraient été testées positives au VIH. Ces éléments médicaux rapportés par le journal ne constituent toutefois pas, à eux seuls, une preuve de culpabilité concernant les faits reprochés.