Sénégal : derrière les 2,2 milliards du FMI, la presse internationale voit surtout le prix de la dette

L’accord conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international est présenté comme une bouffée d’oxygène. Mais dans la lecture de la presse internationale, il ressemble moins à une victoire qu’à un tournant obligé : Dakar obtient le retour du FMI au prix d’une restructuration de sa dette, d’un assainissement budgétaire et d’engagements destinés à restaurer une crédibilité financière fortement entamée.

Après près de deux années de relations tendues avec le FMI, le Sénégal a obtenu un accord au niveau des services pour un programme de 36 mois d’environ 2,2 milliards de dollars. Le FMI précise toutefois qu’il ne s’agit pas encore d’un décaissement définitif : le programme doit être soumis à l’approbation de sa direction et de son Conseil d’administration.

Un accord qui ne peut être séparé de la crise de la dette

C’est le principal enseignement qui ressort de Reuters et du Financial Times. L’annonce des 2,2 milliards ne doit pas être lue comme un simple financement permettant au Sénégal de repartir. Elle intervient après la découverte de plusieurs milliards de dollars de dette qui n’avaient pas été correctement déclarés sous l’ancienne administration.

Reuters rappelle que cette réévaluation a porté le poids de la dette publique à des niveaux extrêmement élevés, autour de 130 % du PIB selon le périmètre retenu. Le pays doit désormais restaurer la soutenabilité de sa dette et renforcer profondément la transparence de ses finances publiques.

Le changement est donc majeur : Dakar, qui avait longtemps refusé de restructurer sa dette, accepte désormais d’entrer dans un processus de traitement de sa dette extérieure. Celui-ci doit s’appuyer sur une version renforcée du mécanisme du G20 Common Framework.

Les marchés ont donné une autre lecture de « l’accord »

C’est probablement l’élément le plus révélateur.

Alors que l’annonce pouvait être présentée comme une excellente nouvelle financière, les obligations internationales sénégalaises ont reculé. Pour les marchés, l’annonce du FMI signifie surtout que la situation financière du Sénégal est suffisamment grave pour nécessiter une restructuration de sa dette extérieure.

Autrement dit, les investisseurs ne retiennent pas seulement les 2,2 milliards de dollars qui pourraient arriver. Ils regardent surtout ce qui vient derrière : combien le Sénégal devra rééchelonner, quels créanciers devront participer et quelle sera la perte éventuelle pour certains détenteurs de dette.

Le Financial Times insiste également sur le poids du service de la dette, qui absorbe une part considérable des recettes publiques. L’enjeu du programme est donc autant de gagner du temps que de reconstruire une trajectoire financière soutenable.

Le FMI revient, mais avec des exigences

La presse internationale souligne aussi une autre réalité : le FMI ne revient pas les yeux fermés.

L’institution exige des mesures destinées à corriger les faiblesses qui avaient conduit à la suspension du précédent programme. Le nouveau dispositif met l’accent sur la transparence budgétaire, la qualité des données financières, la gestion de la dette, la réduction des vulnérabilités budgétaires et extérieures et l’amélioration de l’environnement économique.

Le FMI veut surtout éviter qu’une nouvelle crise de confiance ne se reproduise.

Le message est donc assez simple : le Sénégal retrouve l’accès au FMI, mais il doit désormais démontrer qu’il peut redevenir un emprunteur crédible.

Une opération qui dépasse le seul Sénégal

La déclaration de Kristalina Georgieva, rapportée le 3 septembre, donne une dimension supplémentaire au dossier. La directrice générale du FMI avertit que la hausse des rendements obligataires et de l’endettement dans les économies avancées pourrait renchérir le coût du financement des pays en développement. Elle cite le cas sénégalais dans le cadre des efforts du G20 pour améliorer le mécanisme de restructuration des dettes.

Le Sénégal devient ainsi, malgré lui, un cas test du nouveau dispositif international de traitement de la dette.

Si l’opération réussit, elle pourrait servir de référence à d’autres pays lourdement endettés. Si elle échoue ou s’enlise dans les négociations avec les créanciers, elle pourrait au contraire illustrer les limites du mécanisme du G20.

Le problème politique n’est pas oublié

Le Monde ajoute une dimension que les journaux financiers traitent moins directement : les tensions politiques au sommet de l’État.

Le quotidien estime que l’accord avec le FMI intervient dans un contexte de divergences croissantes entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sur la gestion économique et budgétaire.

Cette dimension est importante parce que les réformes demandées par le FMI peuvent être politiquement coûteuses : réduction des déficits, maîtrise des dépenses publiques, mobilisation des recettes, réforme de la gestion financière et restructuration de la dette.

L’enjeu pour le pouvoir sénégalais ne sera donc pas seulement de négocier avec Washington. Il faudra également faire accepter à la population les conséquences concrètes du redressement financier.

Un « soulagement », mais certainement pas une victoire finale

La lecture de Courrier international résume assez bien l’état d’esprit général de la presse étrangère : « un accord, mille questions ».

C’est probablement la meilleure manière de comprendre ce qui vient de se passer.

Le Sénégal a franchi une étape essentielle. Le FMI revient, les partenaires internationaux peuvent de nouveau envisager un soutien financier et Dakar dispose d’une possibilité de rétablir progressivement sa crédibilité.

Mais les 2,2 milliards de dollars ne règlent pas la crise de la dette.

Ils donnent au Sénégal un espace pour la traiter.

Et c’est précisément là que commence la partie la plus difficile : négocier avec les créanciers, restructurer la dette extérieure, réduire les déficits, restaurer la transparence financière, relancer la croissance et préserver la cohésion sociale.

La vraie interprétation internationale

Au fond, la presse internationale ne raconte pas l’histoire d’un Sénégal qui aurait simplement « gagné » 2,2 milliards auprès du FMI.

Elle raconte plutôt le retour d’un État lourdement endetté dans le cadre financier international, après une crise de confiance provoquée par la découverte de dettes non déclarées.

L’accord constitue donc un soulagement financier et diplomatique, mais également la reconnaissance de la gravité de la situation.

Le véritable succès de Dakar ne se mesurera pas à l’annonce des 2,2 milliards.

Il se mesurera dans les prochains mois : à la capacité du gouvernement à restructurer sa dette sans provoquer une crise plus profonde, à restaurer la confiance des marchés et à transformer ce répit financier en véritable redressement économique.

Pour la presse internationale, le Sénégal n’est donc pas encore sorti de la crise.

Il vient simplement d’obtenir les moyens et le cadre institutionnel pour tenter d’en sortir.