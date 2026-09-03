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« Mensonges grotesques » : Khady Diène Gaye sort l’artillerie lourde contre Abdourahmane Diouf

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XALIMANEWS: L’ancienne ministre Khady Diène Gaye s’en prend vivement au ministre Abdourahmane Diouf, après sa sortie de la veille au cours de laquelle il a notamment évoqué la position de l’ancien Premier ministre et actuel président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, sur la question de la restructuration.

Dans une publication, Khady Diène Gaye conteste fermement les déclarations du ministre et l’accuse d’avoir livré une version qu’elle qualifie de « mensonge grotesque ».

« J’ai failli tomber des nues en écoutant le ministre Abdourahmane DIOUF affirmer que l’ancien Premier Ministre, actuel Président de l’Assemblée nationale, Ousmane SONKO, était d’accord pour une restructuration », écrit-elle, avant de lancer : « Thiey Abdourahmane ! »

L’ancienne ministre ne s’est toutefois pas limitée à contester les propos du ministre. Elle s’est également attaquée à son parcours, évoquant notamment ses tentatives professionnelles avant son engagement politique.

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Khady Diène Gaye affirme ainsi qu’Abdourahmane Diouf aurait « tout tenté et échoué partout pour revenir au pays », allant jusqu’à se présenter, selon elle, au concours du barreau dans les années 2007-2008, sans succès.

Poursuivant son réquisitoire, elle estime que le ministre « s’est finalement résolu à faire de la politique pour se servir, au lieu de servir ».

En conclusion, la responsable de PASTEF appelle les militants à rester mobilisés autour de la ligne du parti : « Patriotes de tous bords, focus rekk, pour un Sénégal souverain, prospère et juste ! »

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