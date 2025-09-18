A la UneActualites

23 ans après, le Sénégal commémore le naufrage du « Joola » dans la paix et la mémoire

Le 26 septembre 2025, le Sénégal marquera le 23e anniversaire du naufrage du bateau le « Joola », l’une des pires tragédies maritimes de l’histoire contemporaine, qui avait causé la mort de près de 1 900 personnes en 2002.

En Conseil des ministres, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a invité le Gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement des commémorations, en étroite collaboration avec les associations des familles des victimes.

Le Chef de l’État a insisté sur la nécessité de faire de cet anniversaire un moment de communion nationale, mais aussi de réaffirmation de l’engagement de l’État envers la mémoire des disparus et le soutien aux survivants et familles endeuillées.

Dans le même élan, le Président Faye a souligné l’urgence de consolider la dynamique de paix en Casamance, en appelant à une accélération de la mise en œuvre du « Plan Diomaye pour la Casamance », un programme stratégique de réhabilitation de la région sud du pays.

Il a rappelé que les priorités du plan incluent :

  • le soutien aux familles déplacées retournées dans leurs villages,
  • le désenclavement multiforme (routier, maritime, fluvial et aérien),
  • la relance économique et sociale à travers la valorisation des productions agricoles et fruitières locales.

Le naufrage du « Joola », survenu au large de la Gambie, reste une plaie vive dans la mémoire collective du pays. Chaque année, la commémoration est l’occasion de rendre hommage aux victimes et de renouveler les appels à la justice, à la vérité, mais aussi à la paix durable en Casamance, région particulièrement touchée par ce drame.

