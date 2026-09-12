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Diomaye Faye et la « dépastéfisation » : le grand redéploiement

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XALIMANEWS — Les dernières nominations intervenues en Conseil des ministres continuent de susciter de nombreux commentaires dans les milieux politiques. Derrière les 87 nominations effectuées, se dessine une nouvelle stratégie de redéploiement des cadres et des responsables politiques, avec en toile de fond les prochaines échéances électorales locales.

La vague de nominations apparaît ainsi comme un véritable premier crash-test politique pour le régime de Bassirou Diomaye Faye. Le pouvoir semble vouloir réorganiser ses forces, consolider ses soutiens et élargir sa base politique au-delà du cercle des cadres issus de la coalition qui l’a porté au pouvoir en 2024.

L’un des faits marquants reste la nomination de plus d’une dizaine de maires à des postes importants. Une décision qui peut être interprétée comme une volonté de renforcer le poids des élus locaux et de fidéliser des responsables susceptibles de jouer un rôle majeur lors des prochaines élections locales.

Cette nouvelle orientation s’inscrit également dans une dynamique de redéploiement des cadres et de recomposition politique. Le pouvoir cherche à attirer de nouveaux profils, à consolider les ralliements et à transformer ces nouvelles adhésions en une force électorale capable de peser durablement sur le terrain.

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Dans cette perspective, la question de la place des cadres de Pastef, parti majoritaire à l’Assemblée nationale, se retrouve au centre des interrogations. La redistribution des responsabilités pourrait progressivement modifier les rapports de force au sein de la majorité et réduire l’influence de certains responsables historiques.

Mais cette stratégie ne fait pas que des heureux. Plusieurs membres fondateurs de la coalition « Diomaye Président », qui avait porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir en 2024, se retrouveraient aujourd’hui en marge de cette nouvelle configuration.

Le contraste est saisissant : pendant que certains nouveaux alliés et responsables locaux sont propulsés aux premières loges, des compagnons de la première heure attendent toujours leur tour.

À travers ces nominations, le chef de l’État semble donc envoyer un message politique clair : récompenser certains élus, fidéliser les nouveaux adhérents et renforcer l’influence de ses proches, tout en préparant déjà le prochain grand rendez-vous électoral, celui des collectivités territoriales.

La bataille pour le contrôle du terrain politique ne fait que commencer.

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